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Циклон «Зион» парализовал Беларусь

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  • 7.04.2025, 17:56
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Циклон «Зион» парализовал Беларусь

Сотни населенных пунктов без света, поезда встали, энергетики не справляются.

Циклон «Зион» с сильным снегопадом, ветром и минусовой температурой накануне дошел до нашей страны, что привело к отключению электричества в некоторых населенных пунктах.

Жители более 250 населенных пунктов в Минской и Могилевской областях остаются без света после обрушившегося на страну снегопада.

Непогода внесла корректировки в расписания движения некоторых поездов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Сильный порывистый ветер и «обильный снегопад» 7 апреля стали причиной падения деревьев на железнодорожные пути на участке Осиповичи-Могилев.

«Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 15 минут до 1 часа», — рассказали в БелЖД, добавив, что ремонтные бригады принимают «оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график».

Сложная погодная ситуация привела к отключению от электроснабжения в более чем 130 деревнях и поселках Минской области. Больше всего пострадали Пуховичский и Слуцкий районы, где линии электропередачи повредились из-за мощного ветра и налипания снега.

Отмечается, что энергетики работают круглосуточно, чтобы минимизировать возникшие неудобства для населения.

Тем временем в Могилевской области, по состоянию на 7.30 утра воскресенья, света не было в 124 населенных пунктах – преимущественно в Могилевском, Бобруйском, Осиповичском и Кировском районах.

«В пострадавших районах электрических сетей к аварийно-восстановительным работам немедленно привлечен весь персонал сетевых филиалов РУП «Могилевэнерго», — сообщили на предприятии.

Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны.

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