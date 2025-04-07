Циклон «Зион» парализовал Беларусь

Циклон «Зион» парализовал Беларусь2
- 7.04.2025, 17:56
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Сотни населенных пунктов без света, поезда встали, энергетики не справляются.
Циклон «Зион» с сильным снегопадом, ветром и минусовой температурой накануне дошел до нашей страны, что привело к отключению электричества в некоторых населенных пунктах.
Жители более 250 населенных пунктов в Минской и Могилевской областях остаются без света после обрушившегося на страну снегопада.
Непогода внесла корректировки в расписания движения некоторых поездов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Сильный порывистый ветер и «обильный снегопад» 7 апреля стали причиной падения деревьев на железнодорожные пути на участке Осиповичи-Могилев.
«Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 15 минут до 1 часа», — рассказали в БелЖД, добавив, что ремонтные бригады принимают «оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график».
Сложная погодная ситуация привела к отключению от электроснабжения в более чем 130 деревнях и поселках Минской области. Больше всего пострадали Пуховичский и Слуцкий районы, где линии электропередачи повредились из-за мощного ветра и налипания снега.
Отмечается, что энергетики работают круглосуточно, чтобы минимизировать возникшие неудобства для населения.
Тем временем в Могилевской области, по состоянию на 7.30 утра воскресенья, света не было в 124 населенных пунктах – преимущественно в Могилевском, Бобруйском, Осиповичском и Кировском районах.
«В пострадавших районах электрических сетей к аварийно-восстановительным работам немедленно привлечен весь персонал сетевых филиалов РУП «Могилевэнерго», — сообщили на предприятии.
Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны.