Ученые нашли способ сделать Марс пригодным для жизни 7.04.2025, 18:24

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Красная планета может стать похожей на Землю.

Существует много планов по исследованию Марса с использованием роботизированных и пилотируемых миссий. Конечная цель этих миссий состоит в определении того, смогут ли люди жить на Красной планете.

Будущим поселенцам на Марсе нужно будет создать условия, которые имитируют экологические системы нашей планеты, то есть нужно создать вторую Землю. Ученые предложили способ, как это можно сделать, пишет Universe Today (перевод - «Фокус»).

Авторы исследования считают, что вторую Землю можно создать не только в отдельных средах обитания, но и на всем Марсе. Таким образом Красная планета может стать похожей на Землю. Этот процесс известен как терраформирование.

Для того, чтобы изменить планету ученые предложили новый способ нагреть атмосферу Марса с помощью наномасштабных аэрозолей графена и алюминия. Исследование показывает, что динамика атмосферы Марса и радиационные процессы делают возможным искусственное аэрозольное потепление, что может стать первым шагом в терраформировании Красной планеты.

По словам ученых, процесс терраформирования Марса состоит из трех взаимосвязанных этапов. Это означает, что прогресс на одном этапе приведет к прогрессу в других. Они включают в себя потепление атмосферы, утолщение атмосферы и таяние полярных ледяных шапок. При нагревании Марса полярные ледяные шапки растают, высвобождая жидкую воду на поверхность и водяной пар в атмосферу. Большое количество сухого льда в ледяных шапках на двух полюсах будут сублимироваться, высвобождая дополнительный углекислый газ в атмосферу и нагревая ее еще больше.

Этот процесс приведет появлению атмосферного давления на уровне примерно 300 миллибар или 30% от земного давления на уровне моря. По словам ученых, этого будет достаточно, чтобы люди могли находится вне своих жилищ без скафандра, хотя им все равно понадобятся теплая одежда и кислород.

Для повышения температуры на Марсе ранее было предложено много решений. Например, это можно сделать с помощью добавления углекислого газа или метана в атмосферу. Но эти предложения потребуют серьезных вложений в плане ресурсов и значительных технологических достижений. Аэрозоли, с другой стороны, представляют собой экономически эффективный способ повышения температуры атмосферы на Марсе. Но остается несколько вопросов о том, как динамика атмосферы на Марсе зависит от потепления из-за парниковых газов или аэрозолей и наоборот.

В этом исследовании ученые изучили, как наночастицы, произведенные на месте из марсианских ресурсов, могут нагревать атмосферу планеты. Новая модель включает выброс графеновых нанодисков и алюминиевых наностержней из двух источников на поверхности Марса.

Моделирование показало, что взаимодействие аэрозолей с марсианской пылью приведет к распространению первых по всей планете, что приведет к утолщению атмосферы Марса.

Ученые также обнаружили, что эти аэрозоли нагреют атмосферу Марса более чем на 35 градусов Цельсия за 10 лет. Этого будет достаточно, чтобы вызвать таяние ледников на полюсах и будет создано дополнительное потепление.

Это потепление удвоит атмосферную циркуляцию, где теплый влажный воздух поднимается около экватора, охлаждается и опускается на больших высотах. Большие температурные градиенты между освещенными Солнцем регионами и полярными регионами удвоят скорость приповерхностных ветров. Ученые также выяснили, что изменение размера нанодисков и наностержней приведет к большему или меньшему потеплению, по мере необходимости.

Ученые считают, что выброс аэрозолей должен быть постоянным, пока атмосфера Марса не станет достаточно плотной, чтобы поддерживать более высокие температуры. Авторы исследования пришли к выводу, что искусственные аэрозоли станут эффективным первым шагом в терраформировании Марса.

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