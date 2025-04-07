65-летняя белоруска покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд

65-летняя белоруска покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд2
- 7.04.2025, 19:02
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Аннапурна является 10-ой по высоте горой Земли.
Белоруска Лилия Яновская покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд.
Так в 9:10 утра по местному времени 65-летняя Яновская взошла на Аннапурну. Она самый пожилой человек, которому это удалось.
Аннапурна имеет высоту в 8091 м, и это 10-я по высоте гора планеты Земля. Находится она в северо-центральном Непале.
У Лилия Яновской, которая с 90-х годов живет в Канаде и давно занимается альпинизмом, это уже 9-й из 14-и пиков, высота которых превышает 8000 метров.
Сейчас белоруска отдыхает в лагере № 3, чтобы затем продолжить спуск в базовый лагерь.