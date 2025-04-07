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65-летняя белоруска покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд

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  • 7.04.2025, 19:02
  • 1,262
65-летняя белоруска покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд
Лилия Яновская

Аннапурна является 10-ой по высоте горой Земли.

Белоруска Лилия Яновская покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд.

Так в 9:10 утра по местному времени 65-летняя Яновская взошла на Аннапурну. Она самый пожилой человек, которому это удалось.

Аннапурна имеет высоту в 8091 м, и это 10-я по высоте гора планеты Земля. Находится она в северо-центральном Непале.

У Лилия Яновской, которая с 90-х годов живет в Канаде и давно занимается альпинизмом, это уже 9-й из 14-и пиков, высота которых превышает 8000 метров.

Сейчас белоруска отдыхает в лагере № 3, чтобы затем продолжить спуск в базовый лагерь.

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