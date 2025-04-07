65-летняя белоруска покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд 2 7.04.2025, 19:02

1,262

Лилия Яновская

Аннапурна является 10-ой по высоте горой Земли.

Белоруска Лилия Яновская покорила пик Аннапурна в Гималаях и установила новый рекорд.

Так в 9:10 утра по местному времени 65-летняя Яновская взошла на Аннапурну. Она самый пожилой человек, которому это удалось.

Аннапурна имеет высоту в 8091 м, и это 10-я по высоте гора планеты Земля. Находится она в северо-центральном Непале.

У Лилия Яновской, которая с 90-х годов живет в Канаде и давно занимается альпинизмом, это уже 9-й из 14-и пиков, высота которых превышает 8000 метров.

Сейчас белоруска отдыхает в лагере № 3, чтобы затем продолжить спуск в базовый лагерь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com