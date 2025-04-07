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Премьер-министр Израиля приехал в США

  • 7.04.2025, 19:24
Премьер-министр Израиля приехал в США

Он планирует сегодня встретиться с Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 апреля прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него, вероятно, состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Times of Israel.

Как пишет издание, Нетаньяху уже встретился со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

А вот встреча с Трампом состоится в Белом доме в 13:00 по местному времени, около 20:00 по Минску.

Ранее Нетаньяху заявлял, что во время визита в США планирует обсудить тарифный режим, который также был навязан Израилю.

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