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Владелица минского бара обвинила московское заведение в плагиате

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  • 7.04.2025, 19:29
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Владелица минского бара обвинила московское заведение в плагиате

Причина спора — концепция фотозоны с ковром.

Владелица минского бара обвинила московское заведение в плагиате. Речь идет о минском кафе-баре «Беламур» и московском заведении «Маргарита любит пеперони».

Причина спора — концепция фотозоны с ковром и светодиодной вывеской, пишет «Онлайнер».

Слева — минский вариант, справа — московский

«Ругаться ни с кем не планирую, просто хочу увидеть своими глазами. Из контекста разговора со школой дизайна, которая делала проект этого кафе, я поняла, что этот элемент попросили вставить сами владельцы заведения. Конечно, это все потому, что мы крутые выдумщики, но давайте не будем этой мыслью поддерживать кражу», — заявила владелица белорусского бара.

В комментариях, однако, отмечают: Pinterest кишит светодиодными вывесками на фоне ковров. В ответ владелица подчеркивает, что претензии у нее — к заимствованию самой надписи и шрифта.

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