Три ярких фильма, от которых сложно оторваться до финальных титров 1 7.04.2025, 19:45

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В каждом из них сыграл знаменитый Рассел Кроу.

7 апреля знаменитый Рассел Кроу отмечает свой День рождения. Актеру исполнился 61 год.

Поэтому «Кино 24» собрало топовые триллеры и боевики, в которых сыграл Рассел Кроу.

«Экзорцист Ватикана»

Это история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта. В центре сюжета абсолютно жуткий рассказ. Во время работы над делом об одержимости демоном маленького мальчика, отец Габриэль узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь упорно пыталась скрыть.

«Отряд дельта форс»

В центре сюжета отряд американского спецподразделения, который тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. Неожиданно ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с большими силами противника, после чего живым остается лишь сержант Кинни – молодой морпех.

«Спящие псы»

По сюжету, бывший детектив по расследованию убийств проходит лечение провалов в памяти. После того, как он почувствовал изменения в своей голове, мужчина пересматривает дело десятилетней давности. Оно связано с тяжелым убийством профессора колледжа. На этот раз дело наберет еще большего количества красок.

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