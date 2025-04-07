Три ярких фильма, от которых сложно оторваться до финальных титров

Три ярких фильма, от которых сложно оторваться до финальных титров1
- 7.04.2025, 19:45
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В каждом из них сыграл знаменитый Рассел Кроу.
7 апреля знаменитый Рассел Кроу отмечает свой День рождения. Актеру исполнился 61 год.
Поэтому «Кино 24» собрало топовые триллеры и боевики, в которых сыграл Рассел Кроу.
«Экзорцист Ватикана»
Это история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта. В центре сюжета абсолютно жуткий рассказ. Во время работы над делом об одержимости демоном маленького мальчика, отец Габриэль узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь упорно пыталась скрыть.
«Отряд дельта форс»
В центре сюжета отряд американского спецподразделения, который тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. Неожиданно ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с большими силами противника, после чего живым остается лишь сержант Кинни – молодой морпех.
«Спящие псы»
По сюжету, бывший детектив по расследованию убийств проходит лечение провалов в памяти. После того, как он почувствовал изменения в своей голове, мужчина пересматривает дело десятилетней давности. Оно связано с тяжелым убийством профессора колледжа. На этот раз дело наберет еще большего количества красок.