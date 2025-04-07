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Украина нанесла мощный удар по близкому Путину олигарху

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  • 7.04.2025, 20:07
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Украина нанесла мощный удар по близкому Путину олигарху
Олег Дерипаска

Национализированы миллиардные активы.

Сегодня, 7 апреля, Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о национализации в пользу государства продукции и сырья, владельцем которых был подсанкционный российский миллиардер Олег Дерипаска, входящий в окружение Путина, сообщает украинская контрразведка в своем официальном телеграм-канале.

Дерипаске до недавнего времени принадлежали свыше 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, добытых на территории Украины до 2022 года, то есть до начала открытого вторжения российских войск в нашу страну.

Указанные полезные ископаемые и сырье более чем три года хранились на складах Николаевского глиноземного завода, которым также владел российский олигарх.

- Стоимость национализированных активов Олега Дерипаски составляет более 2 млрд грн, - подчеркивают в СБУ.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что природные ресурсы, а также добытое сырье (оксид алюминия) использовали на российских заводах Дерипаски для выплавки алюминия, из которого производят компоненты для баллистических ракет, БПЛА и РЛС.

Подчеркивается, что россияне наладили обходные схемы, чтобы продукция, принадлежащая Дерипаске, попадала на территорию РФ и таким образом способствовала укреплению оборонной промышленности РФ. Тем не менее в начале 2023 года украинские правоохранительные органы раскрыли эту схему, полностью заблокировав отправку бокситов и глинозема российской стороне.

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