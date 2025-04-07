Эксперт: В мире будут зарождаться новые торговые союзы без участия США 3 7.04.2025, 20:37

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Александр Савченко

В этих союзах может быть зона свободной торговли без пошлин и ограничений.

В новые торговые союзы, которые будут создаваться в мире, войдут разные страны, однако США в них не примут участия. В этих союзах может быть зона свободной торговли без пошлин и ограничений.

Такое мнение FREEДОМ высказал украинский профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист Александр Савченко.

Он считает, что в новый торговый блок обязательно войдут Европейский Союз и Канада, а также Япония и Австралия.

- И самое парадоксальное, что может случиться, Китай может предложить Европейскому Союзу такую зону без ограничений, без пошлин, хотя это будет очень трудно, особенно для немцев. Почему? Потому что китайские производители машин по сути без лицензии воруют технологии. Вот у BMW украли двигатель и ставят на свои машины. И поэтому немцы хотят какие-то пошлины ввести с Китаем. Но я уверен, они найдут общий язык Китай и Евросоюз, — сказал Савченко.

Экономист предположил, что, вероятно, в начале сотрудничества стран могут действовать какие-то пошлины, но затем будет зона беспошлинной свободной торговли.

- А за экономическим союзом может родиться и политический и это касается не только экономики. Канада уже по сути станет скоро страной Европейского Союза. Трамп, не понимая, нарушает не только законы экономики, геополитики, но даже уже безопасность мира может исходить не от Соединенных Штатов, а от других союзов, — высказал он мнение.

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