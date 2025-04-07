Новый седан Audi A6 2025 показали до презентации 2 7.04.2025, 20:44

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Дизайн авто стал более элегантным.

Опубликованы первые фото седана Audi A6 нового поколения. Презентация модели состоится через неделю.

Первые подробности новой модели раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Как известно, новый Audi A6 шестой генерации дебютировал в кузове универсал (Avant), однако седан останется в его линейке. На тизерах видно, что четырехдверная модель получит узкие разделенные фонари.

В анфас седан Audi A6 не будет отличаться от универсала. Дизайн авто станет более элегантным — на смену граням придут более плавные линии.

Салон Audi A6 в кузове седан не показали, однако его компоновка не претерпит изменений и будет такой же, как у Avant. Это значит, что на передней панели может быть установлено до трех экранов. Среди опций появятся четырехзонный климат-контроль и ChatGPT.

Ожидается, что седан Audi A6 2025 получит со старта те же двигатели, что и универсал. Это значит, что его предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 л. с.) и 3,0 л (367 л. с.), а также с 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

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