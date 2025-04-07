Со всей страны организованно свозят зрителей на концерты, придуманные невесткой Лукашенко 1

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Стало известно, сколько за это платят налогоплательщики.

В Минске проводят серию концертов «Каждый третий», которые посвящены 80-летию Победы. Генеральным продюсером выступила невестка Лукашенко — Анна. Организацией занимается Дворец Республики, который входит в управделами политика, и, вероятно, ее же компания. «Зеркало» рассказывает, сколько средств идет из бюджета на эти мероприятия.

Кто организовывает концерты

Провластное СМИ рассказало, что с 6 по 12 апреля в Минске пройдет серия концертов-реквиемов «Каждый третий». Генеральным продюсером выступила Анна Лукашенко. На концертах будут исполнять в том числе песни, написанные ей самой под псевдонимом Анна Селук. Также она указана одним из авторов сценария мероприятия.

Но это не все — одним из организаторов этого проекта выступает компания «Музыкальная медиакомпания», которая, вероятно, связана с ней.

Ранее сообщалось, что по документам эта фирма принадлежит Дворцу Республики (30%) и компании «АНСЛ продакшн» (70%), что созвучно с инициалами Анны Сергеевны Лукашенко. Однако формально последней владеет Андрей Врублевский, работавший с Дмитрием Лукашенко. Как предполагают независимые медиа, Врублевский может выполнять функцию номинального владельца в фирме с целью сокрытия реального собственника, то есть Анны Лукашенко.

Среди организаторов также значатся Дворец Республики, который входит в управделами Лукашенко, и ряд ведомств, включая силовые.

Во сколько такие мероприятия обходятся бюджету

На сайте госзакупок есть несколько заявок на услуги по организации, оформлению и обслуживанию таких концертов. Например, уже нашелся исполнитель, который готов устроить мероприятие 9 апреля. Это будет Дворец Республики, он находится в подчинении управделами Лукашенко. На заявку из госбюджета выделили почти 200 тысяч рублей. Из них почти 92,7 тысячи рублей уйдет на организацию и проведение концерта, а остальную сумму, как планируется, потратят на предоставление и обслуживание оборудования.

Организация и проведение концерта 10 апреля также обойдется в 92 688 рублей. Исполнитель — тот же, это Дворец Республики. Это видно из другой закупки. Примерно такая же максимальная сумма затрат указана для мероприятия 12 апреля. Источник финансирования — областной бюджет.

Данные о других концертах на сайтах госзакупок найти пока не удалось.

Примечательно, что в зависимости от даты заказчиками выступали структуры местных исполкомов разных областей. Указанные выше заявки — от Могилевской, Гродненской и Гомельской областей. Это соответствует заявлениям невестки Лукашенко о том, что «на концерты в Минск приедут со всей страны».

Запланировано семь таких концертов. Предположим, что на организацию и проведение каждого из них потратят по 92,7 тысячи рублей (такая сумма указана в госзакупках по трем из мероприятий). Значит, эта статья расходов может обойтись бюджету почти в 650 тысяч рублей.

Если предоставление и обслуживание оборудования для каждого вечера стоит столько же, сколько в одной опубликованной закупке, то за семь концертов выйдет более 700 тысяч рублей.

Какие еще есть траты

6 апреля, когда проходил первый из серии концертов, структура Брестского облисполкома заказала два автобуса, чтобы делегация из Пинска смогла попасть на мероприятие. На это из бюджета выделили 6 тысяч рублей. Еще один автобус отправляли из Барановичей — за 3 тысячи. Также Брестский облисполком заказал 1300 пригласительных билетов на эту дату с указанием, что речь о концерте-реквиеме.

Также каждая область понесет траты на пригласительные и доставку зрителей в столицу и обратно.

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