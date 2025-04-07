«Альтернатив много»: как Украина может бить по России 7.04.2025, 21:01

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Украины наращивает возможности и не сбавляет темп.

Украина должна не терять темп и продолжать бить по России. Вариантов для ударов по территории РФ есть немало, даже без энергетических объектов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.

- Что должна делать Украина? Укрепить отношения внутри Европы, требовать опять-таки деньги, ну и долбить по территории России. Если сейчас теоретически есть какое-то там нефтяное перемирие и так далее, то что Украина не хочет нарушать. Если по нефти нельзя, то там завод, там в Саратовской области, который оптоволокно производил, - рассказал Загородний.

По его словам, Россия большая, а ПВО все находится в Москве. Поэтому есть много альтернатив, куда украинцам можно бить по России.

- Нам есть куда доставать, куда бить по предприятиям, по оборонке. И долбить, и долбить по России, наращивать свой потенциал. Возможно, что под осень в Украине подойдет вопрос к России, или вы, как вы говорили, «забираете монатки» с нашей территории вообще, или ваша газотранспортная система просто прекращает жить, и попробуйте теперь замерзающим россиянам объяснить о величии и так далее, - добавил эксперт.

Он пояснил, что не верит в бунты россияне из-за роста цен на еду или из-за того, что власть будет забирать вклады населения. Совсем другое - когда россияне начнут мерзнуть.

- Не верю, что даже из-за дефицита будет (бунт - ред.). А вот если начнут они мерзнуть - это другой вопрос. Как-то о величии, знаете, что-то телевизор не работает, когда у тебя батареи не работают при минус 20, - добавил Загородний.

Поэтому он подчеркнул, что возможности Украины для ударов наращиваются, ракеты появляются, и «много чего интересного будет появляться». И сейчас крайне важно не терять темп.

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