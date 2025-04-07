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Норвегия выделила еще 415 миллионов евро на боеприпасы для Украины

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  • 7.04.2025, 21:21
Норвегия выделила еще 415 миллионов евро на боеприпасы для Украины

Норвежское правительство подтвердило, что Европа продолжает поддерживать Украину.

Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон на чешскую инициативу по покупке артиллерийских боеприпасов для Украины, и еще миллиард – на эти же нужды через механизмы Европейского фонда мира, что совокупно составляет более 400 млн евро.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление опубликовала пресс-служба правительства Норвегии.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре отметил, что это одна из ключевых потребностей для украинской армии, поэтому Норвегия делает свой вклад.

Еще 1 млрд крон предоставляют для Европейского фонда мира, через который ЕС также финансирует военную помощь для Украины – этот взнос будет использован также для обеспечения артиллерийских боеприпасов для Украины.

- Европа должна брать на себя большую ответственность за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Наши взносы в Европейский фонд мира и наша совместная поддержка чешской инициативы подчеркивают, что Европа поддерживает Украину, – отметил Стьоре.

Перед тем Норвегия поддержала приобретение боеприпасов для Украины у норвежских производителей в сотрудничестве с другими странами Северной Европы, а также передавала снаряды со своих складов и поделилась технологиями, чтобы снаряды можно было производить в Украине по лицензии.

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