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Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме

  • 7.04.2025, 21:38
Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме

Премьер-министр Израиля стал первым зарубежным лидером, прибывшим в США на переговоры по пошлинам.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня встретились в Белом доме.

Как сообщает CNN, Трамп встретил Нетаньяху возле западного крыла Белого дома перед встречей в Овальном кабинете.

Интересно и то, что Белый дом отменил запланированную на 14:30 по восточному времени пресс-конференцию Трампа и Нетаньяху.

Как ранее сообщалось, Нетаньяху хочет обсудить с Трампом новые таможенные тарифы, иранский ядерный кризис и конфликт в Секторе Газа. Стоит заметить и то, что премьер Израиля стал первым иностранным лидером, который лично встретился с Трампом, чтобы попытаться договориться об отмене пошлин.

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