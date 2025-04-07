Зеленский: Украина максимально увеличивает выпуск дронов
- 7.04.2025, 21:50
В том числе дальнобойных беспилотников.
Украина максимально увеличивает производство дронов. В частности, это касается и дальнобойных беспилотников, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы украинского государства, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего.
«Главное - доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от «мавиков» до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов», - подчеркнул президент Украины.
Зеленский уточнил, что Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и поставок воинам всех необходимых частей беспилотного компонента. Для этого на текущий год есть хорошие перспективы.
Дроны на оптоволокне
По его словам, отдельно в Украине работают над производством дронов на оптоволокне, против которых системы РЭБ бесполезны.
Только с начала этого года в Украине появилось 20 новых сертифицированных образцов таких дронов. Уже 11 украинских предприятий освоили их производство.
Сейчас главная задача - достичь самых больших масштабов производства и поставок из возможных. Зеленский отметил, что поручил заключить контракты по максимуму.
«Позитивная динамика есть также по «дипстрайкам» (речь о дальнобойных дронах — прим..): конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны», - заверил президент Украины.
Он поблагодарил все предприятия и воинов, которые привлечены к производству дронов и развивают беспилотный компонент.