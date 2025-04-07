Зеленский: Украина максимально увеличивает выпуск дронов 7.04.2025, 21:50

В том числе дальнобойных беспилотников.

Украина максимально увеличивает производство дронов. В частности, это касается и дальнобойных беспилотников, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего.

«Главное - доклады по производству дронов в Украине; максимально увеличиваем. Причем по всей линейке дронов: от «мавиков» до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские возможности для производства наземных роботизированных комплексов», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский уточнил, что Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и поставок воинам всех необходимых частей беспилотного компонента. Для этого на текущий год есть хорошие перспективы.

Дроны на оптоволокне

По его словам, отдельно в Украине работают над производством дронов на оптоволокне, против которых системы РЭБ бесполезны.

Только с начала этого года в Украине появилось 20 новых сертифицированных образцов таких дронов. Уже 11 украинских предприятий освоили их производство.

Сейчас главная задача - достичь самых больших масштабов производства и поставок из возможных. Зеленский отметил, что поручил заключить контракты по максимуму.

«Позитивная динамика есть также по «дипстрайкам» (речь о дальнобойных дронах — прим..): конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны», - заверил президент Украины.

Он поблагодарил все предприятия и воинов, которые привлечены к производству дронов и развивают беспилотный компонент.

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