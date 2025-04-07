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В этом месяце белорусов ждут большие выходные

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  • 7.04.2025, 22:00
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В этом месяце белорусов ждут большие выходные

Можно будет отдохнуть три дня подряд.

Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле, рассказали в Минтруда и соцзащиты.

В конце этого месяца нас ждут длинные выходные. В связи с тем, что Радуница выпадает на 29 апреля (вторник), понедельник, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля. Таким образом, 27, 28 и 29 апреля будут нерабочими.

Если 28 апреля приходится на период отпуска (трудового или социального) работника, то 26 апреля — выходной. Если же 28 апреля выпадает на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, тогда 26 апреля — рабочий.

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