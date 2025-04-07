Президент Украины впервые подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области 7.04.2025, 22:30

Война должна возвращаться туда, откуда она пришла, - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на фронте и операции украинских войск в Курской и Белгородской областях России.

- Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие в Курской области и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла, - сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил, что главная цель операции ВСУ, как и раньше, - максимально защитить украинскую землю, в частности громады в Сумской и Харьковской области, от российских оккупантов.

По словам украинского президента, Сырский доложил об активности украинских подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага.

- Важно, что благодаря храбрости и благодаря стойкости украинских воинов в Курской области, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области. Абсолютно важно по фронту и в дальнейшем уничтожать российскую технику, всю логистику, которой пользуется оккупант, - отметил Зеленский.

Он поблагодарил каждое подразделение, которое обеспечивает результат, наносит потери оккупанту и защищает украинские позиции.

- И еще - Белгородская область. Активные действия в эти дни - 225-й штурмовой полк. Молодцы, ребята! Горжусь каждым и каждой, кто бьется ради Украины! - добавил украинский президент.

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