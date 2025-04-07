В Беларуси появилось новшество, которое связано с пенсионерами
- 7.04.2025, 22:22
Оно заработало с 28 марта.
В Беларуси появилось новшество, которое связано с пенсиями. Так, на Едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны для онлайн-заказа новые данные от Минтруда, пишет «Зеркало».
С 28 марта на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» размещена новая административная процедура от Минтруда — выдача справки о размере (неполучении) пособия по уходу за инвалидом первой группы или человеком старше 80-летнего возраста. Ее номер — 200.2.39.
«Административная процедура доступна для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты или уникального идентификатора)», — сообщается на Едином портале электронных услуг «Е-Паслуга».
Напомним, получать пособие по уходу за людьми с инвалидностью первой группы и теми, кто старше 80 лет, могут белорусы старше 16 лет (кроме пенсионеров). Не могут этим заниматься те, у кого есть работа, кто оформлен как ИП или учится на дневной форме, получает какие-либо виды пенсий, пособие по безработице, страховые выплаты, следует из соответствующего постановления.
Такое пособие сейчас составляет 447,64 рубля при уходе за одним нетрудоспособным, а за двумя — 537,17 рубля.