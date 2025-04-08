Юный украинский каратист отказался делать фото с россиянином после награждения 8.04.2025, 4:00

Сильное видео.

В мексиканской Гвадалахаре состоялся этап Юношеской лиги каратэ. Замечательное выступление на этом турнире продемонстрировал украинский каратист Евгений Мельник.

13-летний спортсмен завоевал «бронзу». Кроме хорошего результата, он также отличился очень достойным поступком, сообщает «24 Канал».

После церемонии награждения должна была состояться традиционная фотосессия с участием всех призеров. Одним из них был россиянин.

Однако юный украинец, получив медаль, сразу же покинул пьедестал. Он категорически отказался делать совместное фото с представителем страны-агрессора.

Один из организаторов настойчиво пытался вернуть украинского каратиста. Однако Мельник отрицательным жестом четко показал, что его позиция не изменится.

Отметим, что юный Евгений Мельник представляет киевский клуб каратэ Shogun.