Немецкие СМИ обнаружили подозрительную интернет-активность в РФ перед резонансным терактом 8.04.2025, 5:15

Опубликовано расследование.

Телеканал ZDF в новом расследовании обнаружил, что за несколько дней до резонансного нападения с ножом в городе Мангейм интернет-пользователи из России активно искали информацию о «теракте в Германии».

Об этом говорится в материале ZDF, передает «Европейская правда».

Специалист по цифровой криминалистике Стивен Брошарт вместе с ZDF обнаружил подозрительные поисковые запросы из России накануне нескольких нападений мигрантов в немецких городах в 2024 году.

Согласно им, нападение с ножом на критика ислама Михаэля Штюрценбергера в Мангейме уже было популярной темой онлайн-поиска в России еще до нападения.

За четыре дня до нападения из России поступали поисковые запросы о «террористическом нападение в Мангейме», «нападении в Германии», «нападении на Михаэля Штюрценбергера» или «Михаэль Штюрценбергер зарезан».

По словам Брошарта, это может свидетельствовать о предварительной осведомленности о преступлении: «Мы фактически находим поисковые запросы из России о преступнике заранее, об имени преступника, и это уже очень, очень необычно».

Накануне теракта в Мангейме российские пользователи также искали онлайн-трансляцию с рыночной площади города, где и произошло нападение, «что также очень, очень впечатляет», добавляет специалист.

Член комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц от «Зеленых» в комментарии ZDF отметил, что обнаруженная подозрительная интернет-активность в России не является доказательством российского следа в теракте в Мангейме.

- Я думаю, что вполне очевидно, что эти цифровые следы, а также оценка и анализ этих цифровых следов могут быть важной составляющей того, чтобы значительно приблизиться к истине, и в этом смысле они должны быть учтены, – отметил он.

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