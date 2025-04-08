Трамп хочет потратить 1 трлн долларов на армию США 2 8.04.2025, 7:35

1,030

Это станет самым большим бюджетом на оборону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет страны в размере около 1 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому то сейчас вокруг много плохих сил», - сказал Трамп в Белом доме во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Он добавил, что его администрация одобрит бюджет, который станет «самым большим бюджетом, который мы когда-либо принимали для армии».

На это также отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет, разместив в соцсети Х следующий пост:

«СКОРО: первый ТРИЛЛИОН долларов бюджета Министерства обороны США. Президент Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы - и БЫСТРО», - написал он.

Bloomberg пишет, что администрация Трампа еще не опубликовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство действует в рамках временной меры финансирования в этом году. До конца весны проект бюджета не ожидается

Издание также вспомнило бывшего главу Пентагона Ллойда Остина, который рекомендовал США увеличить расходы на оборону примерно на 50 млрд долларов по сравнению с прогнозируемым показателем на 2026 финансовый год. При этом в ближайшие годы бюджет Пентагона может превысить 1 трлн долларов.

Как пишет Bloomberg, Хегсет был одним из самых ярых сторонников усилий Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска по сокращению расходов. На данный момент Пентагон с бюджетом в размере 850 млрд долларов в год и примерно 2 млн сотрудников является крупнейшим в правительстве. В феврале Хегсет распорядился сократить некоторые неуказанные категории расхода Минобороны США и военных служб на 8%, перенаправив эти средства на более приоритетные программы, такие как противоракетная оборона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com