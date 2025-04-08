Соловьев не выдержал и признал, что Путин провалил главную цель 1 8.04.2025, 7:48

3,390

Владимир Соловьев

Главный кремлевский пропагандист озвучил крамольную мысль в прямом эфире.

На четвертом году полномасштабной войны в эфире федерального телеканала «Россия 1» заговорили о том, что «СВО» провалена. И озвучил эту мысль топовый кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Произошло это в его ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает Dialog.UA.

Посреди передачи Соловьев не выдержал и прервал тираду «военного эксперта», который утверждал, что победа близка и Россия вот-вот додавит Украину.

«А тебе не кажется, что мы слишком оптимистичны? То, что они (Силы обороны Украины - ред.) делают - активная оборона. И делают они ее абсолютно по уставу. Что-то у них со снарядами не то, что никакого голода нет, а в ассортименте! Мы говорим, что у них износ стволов, но по-прежнему артиллерия бьет дальше, чем наши по ТТХ (тактико-техническим характеристикам - ред.). И «Богдана» (украинская гаубица 2С22) очень неплохая. И «Цезари» французские очень неплохие. И поставок идет много: Европа со складов поставляет, плюс собственная военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде на территории Украины подземные заводы строят. Мы говорим о беспилотниках, а 2 млн в год они производят… Мы до сих пор не видели большое действенное применение их авиации. А она у них есть, переданная Западом. Есть и F-16, и «Грифоны», и «Миражи». Они опасны! Они очень опасны», - пожаловался Соловьев.

Фактически, он констатировал, что одна из ключевых целей так называемой «СВО» - демилитаризация Украины - провалена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com