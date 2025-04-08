Ломают лодки и уничтожают технику: войска РФ взбунтовались на юге Украины 8.04.2025, 7:54

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Российские мотострелки занялись саботажем после потери 90% личного состава.

Российские военные помнят опыт предыдущих попыток форсирования реки Днепр в Херсонской области, когда в неудачных операциях подразделения 28-го мотострелкового полка ВС РФ потеряли до 90% личного состава. Теперь они всячески сопротивляются приказам собственного командования, понимая, что их ожидает «дорога в один конец».

О ситуации в российской армии на временно оккупированной части Херсонской области рассказали в Telegram-канале движения АТЕШ.

Агенты выяснили, что российское командование с наступлением тепла отдали приказы подготовить плавсредства и осуществлять подготовку к перемещению как техники, так и личного состава.

Однако военачальники россиян столкнулись с проблемой того, что военные не спешат выполнять приказы и откровенно саботируют их, опасаясь последствий, которые постигли их собратьев ранее.

«Солдаты помнят, чем закончились последние такие штурмы в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Тогда потери в подразделениях 28-го МСП ВС РФ составили до 90% личного состава, а задача не была выполнена», — сообщают агенты движения.

В АТЕШ также отмечают, что российские военные хорошо понимают, что следовать приказам командования — значит получить билет в один конец. Поэтому в рядах ВС РФ на юге участились случаи, когда солдаты уничтожают собственную технику, а также ломают лодки, чтобы не было технических средств для выполнения поставленных задач.

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