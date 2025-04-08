«Бомбят как сумасшедшие»: Трамп недоволен ударами РФ по Украине 1 8.04.2025, 8:01

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Президент США заявил, что он «не в восторге» от действий Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» ударами России по Украине, которые продолжаются.

Об этом сообщает CNN.

«Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят - я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация», - сказал Трамп.

Замечания президента прозвучали после вопроса о том, почему его новый тарифный план не включает никаких пошлин против России. При этом он все же ответил на прямой вопрос, сказав, что США по сути не ведут бизнес с Россией, и сама РФ находится в состоянии войны.

Продолжая ответ, Трамп сказал, что официальные лице США встречаются с представителями России и Украины, и «мы становимся ближе». В то же время он не уточнил, означает ли эта близость к прекращению огня.

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