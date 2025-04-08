Израиль готовит новое соглашение по заложникам 8.04.2025, 8:07

Нетаньяху озвучил детали.

Израиль работает с США над очередным соглашением об освобождении дополнительной группы заложников. К процессу привлечен президент Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщает CNN.

«Заложники в агонии. Мы хотим освободить их всех. Стив Уиткофф - очень способный представитель президента Трампа. Он помог нам заключить сделку, которая позволила освободить 25 заложников. Сейчас мы работаем над другим соглашением, которое, как мы надеемся, будет успешным», - сказал глава израильского правительства во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Нетаньяху также отметил, что разговаривает с семьями заложников «каждый день». По его словам, Израиль стремится «дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и поехать туда, куда они хотят».

Глава правительства указал на «смелое видение» Трампа, которое он обсуждал в понедельник, 7 апреля, и которое предусматривает выбор палестинцев для миграции и стран, готовых их принять.

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