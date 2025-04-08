Трамп активировал закон 1798 года для депортаций из США 8.04.2025, 8:10

Верховный суд дал зеленый свет.

Президент США Дональд Трамп применил исторический «Акт об иностранных врагах» 1798 года для депортации предполагаемых членов банд. Верховный суд поддержал решение, но правозащитники раскритиковали его.

Об этом сообщает Bloomberg.

Верховный суд США удовлетворил чрезвычайный запрос президента Дональда Трампа и отменил постановление суда низшей инстанции, которое приостановило депортацию в соответствии с «Актом об иностранных врагах» (the Alien Enemies Act), пока продолжается судебное разбирательство.

Пять из четырех судей отметили, что задержанные должны быть проинформированы и иметь возможность изложить свои аргументы перед судьей до того, как их депортируют.

В неподписанном заключении суд преуменьшил значение своего решения, отметив, что оно лишь требует, чтобы задержанные оспаривали свою депортацию через так называемое дело habeas corpus (защита личной свободы), поданное в юрисдикции, где их удерживают. Это означает, что пятеро мужчин, подавших иск, должны продвигать свои аргументы в Техасе, а не в Вашингтоне, где был подан иск.

Большинство судей не приняли во внимание аргументы о том, что 15 марта десятки людей были депортированы в жестокую тюрьму в Сальвадоре без возможности доказать, что они не являются членами бандитских формирований. Однако суд отметил, что «права задержанных против принудительного выдворения без надлежащего процесса» пока «не является предметом спора», ссылаясь на последнюю позицию Министерства юстиции по этому вопросу.

В недавнем представлении в суд, Минюст отметил, что предполагаемые члены банд, «которые подлежат выдворению по Закону о враждебных иностранцах, имеют право на судебное разбирательство».

Критика и вердикты судей

Судья Соня Сотомайор высказала особое мнение, резко раскритиковав решение большинства и использование администрацией Трампа «Акта об иностранных врагах».

Она сказала, что решение суда «настолько же непонятно, насколько и опасно». По ее словам, 15 марта «правительство провело тайную операцию депортации десятков иммигрантов без предупреждения или возможности проведения слушаний».

В другом особом мнении судья Кетанджи Джексон заявила, что президент «сослался на многовековой устав военного времени, чтобы забрать людей в печально известную жестокую тюрьму под иностранным управлением. Для сторонников свободы это должно вызывать большое беспокойство».

Судья Эми Барретт присоединилась к трем либеральным судьям, хотя и не поддержала все их аргументы

В большинство вошли председательствующий судья Джон Робертс, а также судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.

Маневр Трампа

Трамп беспрецедентно использовал «Акт об иностранных врагах» 1798 года, который ранее применялся только во время войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Документ позволяет президенту обойти федеральное иммиграционное законодательство для депортации «врагов-иностранцев» в случае войны или угрозы «вторжения или грабительского нападения» со стороны иностранного государства.

Верховный суд отметил, что не решает, правильное ли толкование закона администрацией, хотя следствием решения станет разрешение правительства снова его применять.

Администрация Трампа уже использовала «Акт об иностранных врагах» для отправки более 130 вероятных членов банды Tren de Aragua в тюрьму в Сальвадоре 15 марта. Решение было принято несмотря на устное распоряжение федерального судьи Джеймса Боасберга остановить депортацию двух самолетов с венесуэльцами во время полета. Сейчас судья рассматривает, нарушило ли правительство его приказ.

Чиновник Миграционной и таможенной правоохранительной службы США (ICE) 18 марта заявил, что администрация идентифицировала еще 258 членов банд, которые могут быть депортированы. Большинство из них на момент заявления не находились под стражей.

Суть иска

Пятеро венесуэльцев подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что они не являются членами банд. Их адвокаты из Американского союза гражданских свобод и организации «Демократия вперед» раскритиковали правительство за то, что оно полагается на такие факторы, как татуировки и футболки Майкла Джордана, как на убедительные признаки членства в «Трен де Арагуа».

«Без судебной защиты эти люди понесут чрезвычайный и непоправимый вред - их депортируют из Соединенных Штатов в печально известную тюрьму в Сальвадоре. Там они останутся без связи с внешним миром, вероятно до конца жизни, не имея никакой возможности обжаловать свое зачисление в члены банды», - отметила группа в обращении в Верховный суд.

Венесуэльцы утверждают, что Трамп злоупотребляет законом, который был разработан для использования во время войны с иностранным государством.

В то же время, администрация утверждает, что судья Боасберг превысил полномочия, заблокировав депортацию по всей стране. В правительстве утверждают, что лица, которые пытаются избежать депортации, должны подавать индивидуальные иски habeas corpus. Также указано, что пятеро мужчин, подавших иск, должны продвигать свое дело в Техасе, где их удерживают.

Приказ Боасберга «заставляет Соединенные Штаты скрывать лиц, которых сотрудники органов национальной безопасности идентифицировали как членов иностранной террористической организации, имеющей целью причинение тяжкого вреда американцам», - утверждает Министерство юстиции США.

Приостановление депортаций по приказу Боасберга должно было действовать до 12 апреля, и судья рассматривал запрос о его продлении. Он предварительно предоставил делу статус коллективного иска, поэтому его решение охватывает всех лиц, на которых распространяется прокламация Трампа от 15 марта, касающаяся членов Tren de Aragua.

Федеральный апелляционный суд 26 марта оставил в силе решение Боасберга голосами 2 против 1.

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