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Военный спутник РФ выпустил на орбиту неизвестный объект: эксперты выдвинули предположения

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  • 8.04.2025, 8:16
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Военный спутник РФ выпустил на орбиту неизвестный объект: эксперты выдвинули предположения
Фото: роскосмос

Аналитики обратили внимание на необычное поведение трех российских спутников на околополярной орбите.

Еще 2 февраля с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1В», которая вывела на орбиту сразу три военных спутника: «Космос-2581», «Космос-2582» и «Космос-2583».

На днях один из них вывел на орбиту некий неизвестный науке объект, сообщает ресурс Live Science. Это событие вызвало большой интерес у специалистов, отслеживающих космическую активность. Аналитики обратили внимание на необычное поведение всех трех российских спутников на околополярной орбите.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл заявил, что в марте российские спутники могли выполнять операции по сближению или маневрированию с другими объектами в космосе. В NASA зафиксировали появление нового объекта на орбите 18 марта. Не исключено, что его выпустил именно спутник «Космос-2581».

Российская сторона официальных комментариев по этому поводу не дает. Эксперты предполагают, что неизвестный объект может использоваться в самых разных целях, включая военные.

Также специалисты напомнили, что название «Союз» используется еще с советских времен для обозначения широкого спектра как научных, так и военных спутников. Некоторые из них носили экспериментальный характер, а их деятельность оставалась засекреченной.

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