Политолог: Лукашенко взвалил на Турчина непосильную ношу 4 8.04.2025, 8:23

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Александр Турчин

Это выше возможностей и самого диктатора.

Новый премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным в Москве, состоялись переговоры один на один и в расширенном составе.

Турчин заявил, что первые визиты, которые свеженазначенные белорусские топ-чиновники традиционно наносят в Россию, «наглядно свидетельствуют о приоритетности и долгосрочности белорусско-российского стратегического партнерства». Мишустин назвал это «подтверждением особого характера отношений между Россией и Беларусью».

Беларуская пропаганда также попыталась придать визиту ареол значимости. Но если опустить словесную мишуру о важности двусторонних отношений и укреплении сотрудничества, практической пользы от этой встречи немного. Во всяком случае, о новом кредите на совместные импортозамещающие проекты, разговора о котором накануне «не исключал» белорусский премьер, в публикациях ни слова.

Тогда в чем смысл официального визита Турчина в Москву, помимо личного знакомства и вассального подтверждения, что союзник по-прежнему рядом и вместе?

— Подчеркивать то, что первый визит в Москву — дань традиции, моде либо подтверждение особого характера союзнических отношений — это звучит смешно, — отмечает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Анатолий Котов. — Потому что, если не в Россию, то куда?

У даже не условного, а вполне конкретного Казахстана или Узбекистана есть выбор, куда ехать с первым официальным визитом: Китай или Россия, да и Европа тоже. У белорусского премьера выбор ровно один. Либо в Россию, либо никуда.

Соответственно, сам по себе этот визит носит больше протокольно-ознакомительный характер. Поменялась часть правительства, поменялся премьер, нужно представиться московским коллегам. Поэтому все публичные разговоры и имеют такой протокольный оттенок.

А их воспоминания о том, что в прошлом году был рекордный товарооборот — опять-таки, выбирать, с кем торговать, не приходится ни одной стороне. Поэтому рост взаимной торговли от безвыходности — такой себе предмет для гордости.

Также нужно понимать, что все разговоры, которые ведутся на уровне правительств, по сути, являются технической реализацией договоренностей на самом высоком уровне. И выбивать очередной кредит, очередные какие-то деньги от Москвы — не то чтобы не задача Турчина, а непосильная ноша. Это выше возможностей и той системы отношений, которая выстроена между Лукашенко и Путиным.

Вот если бы они договорились во время визита Лукашенко в Москву, что будет выделен очередной безвозвратный кредит, который потом отсрочат, рассрочат, пока лет через 40 его не спишут — то был бы понятен технический смысл поездки Турчина и компании в Москву, проработка, как прописать на бумаге и реализовать то, о чем договорились на словах Лукашенко и Путин. Но во время последнего визита таких обещаний не было.

Поэтому, повторюсь, визит Турчина носит, скорее, протокольный характер. Обеим сторонам нужно ближе познакомиться, чтобы понимать, с кем персонально придется иметь дело дальше.

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