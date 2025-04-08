Миллиардеры — сторонники Трампа раскритиковали введение пошлин 4 8.04.2025, 8:39

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Маск лично попросил президента США пересмотреть решение.

Решение президента США Дональда Трампа ввести «зеркальные» пошлины от 10 до 50% в отношении более двух сотен стран вызвало критику среди крупнейших спонсоров его президентской кампании.

Так, основатель Tesla и SpaceX, куратор Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск сначала обрушился с критикой в адрес советника президента по торговой политике Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке плана о пошлинах. А на минувших выходных лично обратился к Трампу, однако пока это не принесло успеха, рассказали The Washington Post два источника, знакомых с ситуацией.

Газета отмечает, что это «самые громкие разногласия между президентом и одним из его ключевых советников», который вложил почти $290 млн в поддержку Трампа и других республиканцев на выборах.

Соучредитель американской торговой сети магазинов стройматериалов Home Depot и давний спонсор Республиканской партии Кен Лангон заявил в интервью Financial Times (FT), что президента «плохо информируют». Он счел вводимые пошлины слишком высокими и преждевременными. В частности, 46-процентный тариф для Вьетнама, по его мнению, «чушь собачья», а дополнительный сбор 34% для Китая — «слишком агрессивный» и не дает «шанса на успех серьезных переговоров».

По мнению Лангона, «более управляемым и, безусловно, конструктивным» подходом было бы введение десятипроцентного общего тарифа на импортируемые товары с последующими двусторонними переговорами со странами. Минимальная базовая ставка 10% действует с 5 апреля для стран, которые не попали под «зеркальные» пошлины.

Похожего мнения придерживается и инвестор Стэнли Дракенмиллер, которого FT называет наставником министра финансов США Скотта Бессента. «Я не поддерживаю тарифы, превышающие 10%», — написал он в X.

Спонсор президентской кампании Трампа миллиардер Билл Экман назвал пошлины «серьезной политической ошибкой».

Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в ежегодном письме акционерам предупредил, что тарифы, «вероятно, приведут к росту инфляции и заставят многих задуматься о большей вероятности рецессии». «Чем быстрее будет решена эта проблема, тем лучше, потому что некоторые негативные последствия со временем будут нарастать и их будет трудно обратить вспять», — приводит его слова FT.

Специалисты JPMorgan после объявления Трампа о пошлинах оценили вероятность рецессии в США в 60%, а вместо роста ВВП страны на 1,3% ждут падения на 0,3%. В Goldman Sachs оценивают вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 45%.

Против меры высказался и министр финансов первого президентского срока Трампа Уилбур Росс, отметив, что ситуация «более серьезная», чем он ожидал, в частности влияние на Вьетнам (для него пошлина составит 46%), Камбоджу (49%) и Китай (34%, а вместе с введенными ранее пошлинами 54%). Пекин пообещал ввести ответные пошлины — 34%, после чего Трамп пригрозил установить дополнительные пошлины — 50%.

Росс подчеркнул, что бизнес может справиться как с хорошими, так и с плохими новостями, но «сложно справляться с неопределенностью»: «Страх перед неизвестным — самое страшное для людей, и мы переживаем период крайнего страха перед неизвестным».

Объявление о «зеркальных» пошлинах спровоцировало падение индексов мировых рынков, курса доллара по отношению к валютам ключевых партнеров США, а также снижение цены на нефть Brent до минимума за четыре года.

Трамп заявил, что не хотел провоцировать обвал рынков, но «иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить» в экономике США. В американском Минфине не увидели риска рецессии.

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