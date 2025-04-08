Белоруска Лилия Яновская поднялась на вершину Аннапурны и установила очередной рекорд 1 8.04.2025, 8:48

65-летняя женщина покорила девятый «восьмитысячник».

Утром 7 апреля 65-летняя белоруска Лилия Яновская покорила Аннапурну, став самой возрастной женщиной в мире, взошедшей на эту вершину.

Аннапурна (8091 метр) — одна из самых опасных и труднодоступных вершин мира. Она входит в список 14 «восьмитысячников» планеты и расположена в Гималаях, на территории Непала. Аннапурна известна своими крутыми склонами, нестабильными снежными условиями и высоким риском лавин, что делает ее одним из самых сложных испытаний даже для опытных альпинистов.

«Сейчас Лилия находится в безопасности в лагере № 3, где восстанавливает силы перед спуском к базовому лагерю. На участке маршрута между лагерем № 2 и лагерем № 3 зафиксирована лавина, что может осложнить дальнейший путь вниз. Однако в данный момент с Лилией все в порядке, и она готовится к следующему этапу своего путешествия», — говорится в сообщении в ее Facebook.

Аннапурна стала девятой вершиной из четырнадцати «восьмитысячников», которые покорила Лилия Яновская.

Напомним, Лилия Яновская родом из Минска, но еще в конце 1990-х с семьей переехала в Канаду.

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