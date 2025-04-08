Ураган «Зион» оставил без света более 840 населенных пунктов Беларуси 2 8.04.2025, 8:53

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Энергетики долго не могли справиться с последствиями.

Белорусские энергетики отчитались о восстановлении электроснабжения во всех населенных пунктах страны. Запитать обесточенные из-за разгула урагана «Зион» города и поселки специалистам удалось лишь к 23:00 7 апреля.

Согласно официальной статистике Министерства энергетики, за двое суток электроснабжение из-за обрыва проводов нарушалось в более чем 840 населенных пунктах Беларуси. В среднем время на восстановление электроснабжения у энергетиков, по их подсчетам, уходило порядка 3 часов.

Работать энергетикам последние двое суток пришлось беспрерывно, поскольку циклон, перемещаясь по территории страны, вызывал все новые и новые технологические нарушения, в том числе, на труднодоступных участках линий электропередачи.

В общей сложности в аварийных работах были задействованы порядка 150 бригад, то есть более 600 специалистов, около 200 единиц техники и 37 дизель-генераторных установок, которые используют для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

Впрочем, в Минэнерго отметили, что работа по отдельным заявкам потребителей (а их за последние два дня было выполнено больше тысячи) продолжается.

Между тем, на вторник, 8 апреля, синоптики понизили уровень метеоопасности для всех регионов страны — до желтого уровня. В большинстве областей сегодня главную опасность для белорусов будет представлять гололед, но в трех регионах — на Минщине, Витебщине и Гомельщине — как минимум до 21:00 8 апреля будет также сохраняться потенциально опасный ветер.

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