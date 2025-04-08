Розничная торговля в еврозоне в феврале выросла на 0,3%, в Литве – на 1,7% 8.04.2025, 8:55

На первом и втором месте по росту — Кипр и Эстония.

В феврале, по сравнению с январем, оборот розничной торговли в еврозоне вырос на 0,3%, а в целом в Евросоюзе (ЕС) – на 0,2%, сообщает delfi.lt со ссылкой на Евростат.

Между тем, оборот розничной торговли в Литве вырос на 1,7%. Соответствующий январский индекс, по сравнению с месяцем ранее, в еврозоне не изменился, тогда как в ЕС рост составил 0,1%. В Литве оборот розничной торговли в январе упал на 4,7%.

По данным Евростата, при сравнении февраля 2025 года с февралем 2024 года, розничная торговля в еврозоне выросла на 2,3%, в ЕС – на 2%.

Между тем, в Литве, при сравнении февраля 2025 года с февралем 2024 года, в феврале розничная торговля выросла на 2,9%.

Среди государств-членов, по которым доступны данные, наибольшее сокращение розничной торговли в феврале отмечалось в Болгарии – на 1,7%, в Нидерландах – на 1,4% и в Польше – на 1,2%.

Между тем, самый резкий ежемесячный рост торговли был зафиксирован на Кипре – на 4,7%, в Эстонии – на 2,2% и в Литве – на 1,7%.

По данным Евростата, наибольший годовой спад в розничной торговле в феврале был зафиксирован в Польше – на 1,5%, в Словакии – на 1,4% и в Нидерландах – на 1,2%.

Самый большой годовой рост торговли наблюдается в Люксембурге – на 10,3%, на Кипре – на 8,5% и в Эстонии – на 5,2%.

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