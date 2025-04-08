Как перед развалом CCCР: на Россию надвигается новая проблема

Как перед развалом CCCР: на Россию надвигается новая проблема1
- 8.04.2025, 9:08
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Кремлю придется приспосабливаться к новой ценовой политике на нефть.
Из-за торговых войн Трампа и решения ОПЕК+ нарастить добычу нефти цена на российский сорт Urals упала до 50 долларов за баррель.
Паблик «Запретное мнение» пишет о том, что эта цена близка к минимуму за весь период войны с Украиной.
В конце прошлой недели мировой рынок уже пережил падение цены на «черное золото».
Тогда нефть сорта Brent упала в цене до 65,58 доллара за баррель. В понедельник цена снова упала до 62,51 доллара, однако к середине дня поднялась к 63,5 доллара.
Уже в марте замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что в 2025 году ожидается средняя цена на нефть в размере 60 долларов за баррель.
Аналитики из «БКС экспресс» уверены, что в текущем году цена на Brent будет колебаться на уровне 60-65 долларов, но при условии, если ситуация на мировом рынке не ухудшится.
Источник пишет, что по итогам марта Кремль собрал на 15% меньше доходов от нефти, чем в прошлом году. В февральском обзоре рисков Банк России предупредил об угрозе длительного периода низких цен на нефть, как в 1980–1990-е годы, ставшие одним из триггеров развала СССР.