Как перед развалом CCCР: на Россию надвигается новая проблема 1 8.04.2025, 9:08

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Кремлю придется приспосабливаться к новой ценовой политике на нефть.

Из-за торговых войн Трампа и решения ОПЕК+ нарастить добычу нефти цена на российский сорт Urals упала до 50 долларов за баррель.

Паблик «Запретное мнение» пишет о том, что эта цена близка к минимуму за весь период войны с Украиной.

В конце прошлой недели мировой рынок уже пережил падение цены на «черное золото».

Тогда нефть сорта Brent упала в цене до 65,58 доллара за баррель. В понедельник цена снова упала до 62,51 доллара, однако к середине дня поднялась к 63,5 доллара.

Уже в марте замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что в 2025 году ожидается средняя цена на нефть в размере 60 долларов за баррель.

Аналитики из «БКС экспресс» уверены, что в текущем году цена на Brent будет колебаться на уровне 60-65 долларов, но при условии, если ситуация на мировом рынке не ухудшится.

Источник пишет, что по итогам марта Кремль собрал на 15% меньше доходов от нефти, чем в прошлом году. В февральском обзоре рисков Банк России предупредил об угрозе длительного периода низких цен на нефть, как в 1980–1990-е годы, ставшие одним из триггеров развала СССР.

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