Здание вокзала загорелось на железнодорожной станции в Воложинском районе 8.04.2025, 9:14

Работа станции приостановлена.

Утром 8 апреля в чердачном помещении железнодорожной станции Богданов (Воложинский район) произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие работники МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку конструкций. На месте работают 8 автоцистерн и 2 автолестницы.

В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Никто не пострадал.

Работа железнодорожной станции приостановлена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com