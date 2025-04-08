Здание вокзала загорелось на железнодорожной станции в Воложинском районе
- 8.04.2025, 9:14
Работа станции приостановлена.
Утром 8 апреля в чердачном помещении железнодорожной станции Богданов (Воложинский район) произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Прибывшие работники МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку конструкций. На месте работают 8 автоцистерн и 2 автолестницы.
В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Никто не пострадал.
Работа железнодорожной станции приостановлена.