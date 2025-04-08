закрыть
8 апреля 2025, вторник, 9:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Здание вокзала загорелось на железнодорожной станции в Воложинском районе

  • 8.04.2025, 9:14
Здание вокзала загорелось на железнодорожной станции в Воложинском районе

Работа станции приостановлена.

Утром 8 апреля в чердачном помещении железнодорожной станции Богданов (Воложинский район) произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Прибывшие работники МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку конструкций. На месте работают 8 автоцистерн и 2 автолестницы.

В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Никто не пострадал.

Работа железнодорожной станции приостановлена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук