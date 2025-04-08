Вашингтон и Тегеран договорились о переговорах, но есть нюанс 1 8.04.2025, 9:17

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Иран уточнил формат.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США проведут с Ираном прямые ядерные переговоры. В Тегеране же утверждают, что встреча будет «непрямой».

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает NYT, если переговоры состоятся, это будет первая официальная встреча «с глазу на глаз» между двумя странами с тех пор, как Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном времен 44-го президента США Барака Обамы семь лет назад. При этом диалог состоится в «опасный момент», поскольку Иран якобы потерял противовоздушную оборону (ПВО) вокруг ключевых ядерных объектов из-за израильских ударов в октябре 2024-го.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры на высшем уровне состоятся в Омане, но в «непрямом формате».

«Это и возможность, и испытание. Мяч на поле Америки», - добавил он в Х.

По словам неназванных чиновников, если непрямые переговоры между США и Ираном будут «уважительными и продуктивными», тогда же страны смогут договориться о прямой встрече.

Согласно данным The times of Israel:

иранская сторона будет представлена командой во главе с Арагчи;

спецпредставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф возглавит американскую делегацию;

министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди выступит посредником.

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