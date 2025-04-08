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Польша работает над созданием прямого железнодорожного сообщения с Хорватией

  • 8.04.2025, 9:23
Польша работает над созданием прямого железнодорожного сообщения с Хорватией
иллюстративное фото

Из Варшавы в третий по величине хорватский город Риека можно будет доехать за неполные сутки.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак подтвердил донесения СМИ о том, что его ведомство работает над созданием прямого железнодорожного сообщения с Хорватией, сообщает «Польское радио».

По словам польского министра, из Варшавы в третий по величине хорватский город Риека можно будет доехать за неполные сутки.

«Предварительный график поездки следующий: обед в Варшаве, завтрак в Риеке!», — написал министр инфраструктуры Польши в своих социальных сетях.

По данным СМИ, планы по созданию соединения между Польшей и Хорватией появились еще в сентябре 2024 года во время визита почетного консула Хорватии в Министерство инфраструктуры Польши. Последующие переговоры прошли в марте с участием министров инфраструктуры Хорватии, Словении, Австрии и Польши.

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