Польша работает над созданием прямого железнодорожного сообщения с Хорватией
- 8.04.2025, 9:23
Из Варшавы в третий по величине хорватский город Риека можно будет доехать за неполные сутки.
Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак подтвердил донесения СМИ о том, что его ведомство работает над созданием прямого железнодорожного сообщения с Хорватией, сообщает «Польское радио».
По словам польского министра, из Варшавы в третий по величине хорватский город Риека можно будет доехать за неполные сутки.
«Предварительный график поездки следующий: обед в Варшаве, завтрак в Риеке!», — написал министр инфраструктуры Польши в своих социальных сетях.
По данным СМИ, планы по созданию соединения между Польшей и Хорватией появились еще в сентябре 2024 года во время визита почетного консула Хорватии в Министерство инфраструктуры Польши. Последующие переговоры прошли в марте с участием министров инфраструктуры Хорватии, Словении, Австрии и Польши.
Potwierdzam, pracujemy nad utworzeniem bezpośredniego połączenia kolejowego do Chorwacji. Wstępny harmonogram podróży jest następujący: obiad w Warszawie, śniadanie w Rijece! https://t.co/gvwL6vxixV— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) April 7, 2025