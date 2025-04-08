Белорус потратил на кроссовки $4800 2 8.04.2025, 9:28

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Любовь к этой обуви зародилась у него еще в подростковом возрасте.

Знакомьтесь: это Роман — его дом постепенно превращается в настоящий музей кроссовок. Он собирает их 14 лет, и за это время в коллекции накопилось больше 80 пар. По его словам, все оригиналы, а вложить понадобилось около $4,8 тыс. «Онлайнер» поговорил с коллекционером о культовых и просто интересных моделях, долговечности и хайпе.

Любовь Романа к кроссовкам зародилась еще в подростковом возрасте. В 16 лет родители купили ему скейтерские кроссовки Zoo York — внешне они напоминали популярные Nike Dunk, но вписались в скромный бюджет. За год ежедневной носки они «умерли», а парень увлекся брейкингом — на танцах все были в классных кроссовках. Он решил не отставать, копил с завтраков и карманных денег — и обзавелся Nike RT1. В таких тогда танцевали популярные танцоры-близнецы Les Twins, а еще эта модель оказалась суперудобной — так и началась «кроссовочная» болезнь. Дальше были белые Jordan, цветные Adidas Gazelle, первые Air Max — и постепенно выделился любимый бренд: Nike. Сникеров этой марки у собеседника большинство.

В те времена собеседник покупал кроссовки в магазине Jordan на стадионе «Динамо»: говорит, что там были оригиналы. Этот магазин есть и сейчас, только находится по другому адресу — на Немиге, 3. До сих пор живы и те знаковые Nike RT — их еще носят на даче.

Роман признается, что дома только у него 80 пар кроссовок, своя коллекция есть и у жены — у нее пар 30. Собеседник смеется, что до их встречи девушка выбирала паленые Balenciaga, а потом тоже прониклась любовью к оригиналам. И да, на своей свадьбе они были в белых кроссовках — рядом на полке есть такая фотография. На ногах у ребят Nike Air Force — именно эту модель наш герой носит чаще всего: «Суперудобные на каждый день, подходят под все».

На полу перед нами для съемки разложены кроссовки, еще часть прячется в коробках, стоит на полках, живет на даче и на складе.

Почти все пары из коллекции Роман носит, за исключением 8 пар. Одна из них — Nike Air Force в коллаборации с Supreme и North Face.

— Таких, если не ошибаюсь, всего 20 пар в мире — мне совесть не позволяет их носить. Я их выцепил на eBay, обошлись мне в $30. Многие думают, что eBay — это Америка, но на самом деле — весь мир. Доставка стоила около $180, но с помощью знакомого в Тересполе они у меня оказались быстрее и дешевле.

Рядом с этой моделью на полке живут кастомные Air Force — на них имя жены, куплены ей в подарок, пока тоже абсолютно новые.

Еще одна пара, которую не носят, — это архивная модель Nike Vandal, в которых Кайл Риз убегал от Терминатора. Куплены они были за 100 рублей на одном из белорусских сайтов-барахолок, внутри был чек из бывшего магазина Nike на Захарова на 680 000 рублей (на тот момент примерно $300).

А вот еще одна модель, которая больше экспонат, чем обувь, — Jordan 1. Они в доме занимают целую полку.

— Когда появилась эта модель, у нее было семь ключевых расцветок — я решил собрать все, но пока у меня только шесть . Не хватает UNC — она бело-голубая, в честь университета, в котором учился сам Майкл Джордан: University of North Carolina. Очень ищу эту пару.

Кстати, вторые сверху «джорданы» — «Чикаго» — сейчас стоят около 6 тыс. белорусских рублей. Ничего из коллекции Роман продавать не собирается, хотя такие предложения поступали.

— Звучало так, что «готовы дать любые бабки» за первые Air Max. Но нет, ни за что.

Продать какую-то пару из своих Роман готов только в том случае, если обнаружит в своей же коллекции такую же модель или что-то в похожей расцветке. Спрашиваем, была ли ситуация, когда он был готов заплатить любые деньги за какой-то экземпляр. Говорит, нет: мало кто из его знакомых готов для пополнения коллекции мониторить интернет так же тщательно и регулярно.

Замечаем на полке еще две пары кроссовок, которые ребята не носят: слишком маленькие, детские. Добыты в секонде за 4—6 рублей. Одни из них пытаемся примерить на кота — успеваем сделать фото, но питомец, кажется, не поклонник Nike.

Начинаем перебирать обувь на полу и забираться в коробки, рассматривая интересные объекты в коллекции. Вот Jordan 1 в расцветке Dark Mokko. Для Романа они ценны тем, что это «фэмили лук»: одна из восьми пар, которые у них с женой совпадают.

А это Jordan 3 White Cement — коллекционер признается, что мечтал о таких лет десять.

— Это культовая пара, они универсальные, суперудобные. Это плюс и одновременно минус: после них не хочется ничего больше. Стоили около 1500 рублей — меня, честно говоря, жаба душила. А потом любимая жена подарила на день рождения, — улыбается собеседник, рассказывая историю кроссовок, приехавших к нему из США.

Эта модель — самая дорогая при покупке пара в коллекции, и продать их сейчас можно за такую же цену, если не дороже.

Добывать кроссовки из-за границы и обходить логистические капканы Роману удается без особенных трудностей. Помогает рабочий опыт: он продает кроссовки уже три года, а еще пять лет после возвращения из армии занимался их восстановлением. Логистических советов у него два: не вестись на цену и выбирать проверенных людей.

— Как проверить надежность какой-то компании?

— Очень просто. Можно обращаться к тем, кто работает лет пять: у них есть насмотренность, и они когда-то выжили — значит, можно доверять.

Роман говорит, что для него быть сникерхедом — это не просто собирать кроссовки, но и погружаться в их историю, часто мониторить разные площадки в поисках примечательных моделей для коллекции. Даже кольца на руках Романа «кроссовочные» — с логотипами Nike, тоже найдены в интернете.

— Что вообще у нас сейчас происходит с рынком перепродажи?

— Если знать, где и почем, то все очень круто. Можно найти очень классные варианты, но для этого надо стараться. Недостаточно вбить в Google «купить кроссовки Минск», нужно хотя бы раз в день просматривать разные сайты.

Самые хайповые кроссовки сейчас, по версии Романа:

Puma Speedcat.

Коричневые Nike Cortez.

Что сникерхед советует купить вместо них:

Puma Suede XL.

Nike Air Max (любые).

Air Jordan 1.

Nike Dunk.

Nike Air Force.

Тем временем мы продолжаем рассматривать коллекцию. Есть тут и уникальная пара: ее наш герой собрал в мастерской сам. В ней замиксованы Nike Air Max 90 и Nike Air Max 1: верх от одних, подошва от других.

Спрашиваем про кроссовочные ужасы, на которые наш герой насмотрелся во время работы мастером по восстановлению. Типичных историй, по его словам, две: закинуть замшевые кроссовки в стиральную машину, где они съеживаются и превращаются в мусор, и побрызгать тот же материал водоотталкивающей пропиткой, правда, перед этим перепутав ее с черной краской для замши. Роман замечает, что в такой ситуации люди обычно пытаются спасти обувь сами щеткой и мылом, чем делают только хуже.

— Удавалось ли восстановить какие-то пары из убитого состояния?

— Были Adidas Sambo, которые были у человека пять лет: он в них в футбол играл, траву косил, на стройке носил. Надо было и вычистить, и отбелить, и покрасить замшевые элементы, и придать новую форму — это было сложно.

— Не проще ли выбросить?

— Все зависит от того, как человек относится к паре. Был случай, когда к нам приносили три пары лидских кед. Восстановление выходило в 580 рублей, мы объясняли: «За 180 рублей вы купите три пары новых». Но человек все равно хотел и был готов платить — почему нет?

Роман говорит, что текстиль — гораздо более живучий материал, чем кожа или замша, а подошва из резины более стойкая, чем из пены. Еще важную роль играет уход: кроссовки нужно всегда держать в чистоте. Нельзя оставлять зимнюю обувь на лето грязной, и наоборот: грязь въедается, материал разрушается — особенно у зимней обуви, на которую попадают реагенты.

— Стиралка для кроссовок — это окей?

— Нет, 100%. Даже если у вас есть режим «Спортивная обувь» — ни в коем случае. От большого количества влаги разрушаются пенный материал подошвы, клеевые составы, кожа и замша. Вспомните, как после горячей ванны выглядят ваши пальцы.

— Постирать в тазике — тоже плохая идея?

— Не совсем, но лучше сделать проще: взять зубную щетку и мыльный раствор (просто разболтать жидкое мыло в воде), почистить этим и протереть тряпочкой. Если что-то намокло, обложить бумагой и потом сушить при комнатной температуре три-четыре дня. Главное, не усердствовать на белом текстиле с мыльным раствором, потому что он оставляет желтые пятна. Если такие вдруг появились, надо просто потереть зубной щеткой и водой.

Действенный способ для хранения и ухода — вставить в кроссовку бумагу, которая шла при продаже. Ноги потеют у всех, и эта влага впитывается в материал — бумага этому помешает и продлит жизнь обуви. Водоотталкивающими пропиткой тоже надо уметь пользоваться. Ее надо вбить в материал: покрыть до мокрого эффекта, подождать (нужное время обычно указано на упаковке), снова покрыть до мокрого эффекта — и две-три недели она будет работать. Текстильную обувь ей, кстати, тоже можно обрабатывать.

Просим Романа показать последние впечатлившие его кроссовки — это Puma Suede XL, переосмысление классической популярной модели. Единственный их минус, по словам коллекционера, в том, что черная замша пачкает белые шнурки. Куплены они где-то год назад за 460 рублей в магазине, где наш собеседник и работает.

Продолжаем дальше рассматривать коллекцию. Вот Nike Mac Attack привлекли Романа своей формой: не низкие и не высокие, с ворсистой замшей, правда, слегка «дубовые».

А следующие — белые с зеленым — одна из немногочисленных пар не от Nike. Их сникерхеду удалось поймать на хорошей скидке в интернет-магазине.

Вот исключительно летние Adidas из сетки — легкие, удобные, но капризные.

— На них достаточно посмотреть, чтобы стали грязными, — шутит коллекционер.

А это Asics — ретромодель, фишка которой в отсутствии привычного «языка».

— Это Nike Air Pegasus — в таких Майкл Джордан впервые попал на Олимпиаду, — протягивает Роман следующую пару.

— Вот тоже примечательная пара: у них вместо обычных дырок были цветочки, но эта часть была сильно убита. В мастерской я смог подобрать такую же кожу и полностью перешить носы. В сумме стоили около $80.

Напоследок спрашиваем Романа, как разобраться, что́ перед тобой — оригинальные брендовые кроссовки или жалкая копия.

— Простая проверка по биркам и по QR-кодам — это ерунда. Рынок подделок настолько крут, что иногда фейк лучше по качеству, чем оригинал. Отличить можно разве что по стоимости. У нас есть законодательство, которое запрещает продавать подделку по цене оригинала. Сейчас все цены во всех обувных магазинах выставляются не магазинами, а государством — так называемые рекомендуемые розничные цены. И еще Nike всегда будет дороже, чем Adidas, Puma, Reebok, а New Balance всегда будет дороже, чем все остальное. Ценность американских брендов почему-то для нас выше, ну а на New Balance у нас в стране еще работает эффект монополии.

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