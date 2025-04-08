«Путину установили психологический дедлайн» 1 8.04.2025, 9:32

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После этой даты события начнут развиваться очень быстро.

Сейчас США в вопросе переговоров о прекращении войны используют стратегию мягкой к России дипломатии. Но Москва бьет по их репутации. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет ТСН.

По его словам, после «психологического дедлайна» 20 апреля, до которого Россия должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро.

«Путин не осознает, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом - мы главные, мы посредники, мы предлагаем», - сказал он.

Подоляк отметил, что Украина быстро согласилась синхронизировать усилия для всеобъемлющего прекращения огня, а вот Россия наоборот затягивает это время.

«Трамп замечает признаки этого затягивания, а также видит откровенно геноцидные удары РФ по Украине», - говорит советник руководителя Офиса президента Украины.

Он также добавляет, что в современном мире ложь Кремля о нанесении ударов «исключительно по военным объектам» может восприниматься как умышленное унижение репутации страны-посредника. После «психологического дедлайна» надо ответить введением максимально жестких санкций.

«Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это начнет работать, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей», - подытожил Подоляк.

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