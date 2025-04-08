Белорусы используют лайфхак, чтобы быстрее получить шенген 8.04.2025, 9:41

Стало известно, что это за метод.

В стремлении получить шенген белорусы пробуют разные способы. Один из лайфхаков — отправиться в Россию. Оказывается, существуют специальные автобусные туры для этого. О плюсах и минусах подобного лайфхака «Зеркалу» рассказала визовый эксперт и редактор ресурса visaflow.live Анастасия Лысоковская.

По словам Анастасии Лысоковской, ездить в Россию, чтобы податься на испанский шенген, белорусы начали в 2022 году. Произошло это после того, как Чехия, Литва и Латвия перестали принимать от наших граждан заявления на туристические визы.

— Испания тогда такую возможность сохранила, но сделать это можно было только в России, — рассказывает собеседница. — Эта ситуация вызвала спрос на визовые поездки, которые вскоре оформились в организованные автобусные туры. Сейчас такие услуги предлагают некоторые турагентства. В основном они минские. Не скажу, что очень многие используют эту функцию, но желающие есть. Особенно сейчас, когда опций для получения виз все меньше.

В чем преимущество в получении визы таким способом?

Эксперт говорит, что в Москве проще записаться.

— По моим наблюдениям, в визовом центре Москвы даты на запись висят дольше, чем в Минске, а значит, поймать место проще. Некоторые это делают сами, кто-то платит и просит агентство их зарегистрировать, — объясняет консультантка. — При этом сроки рассмотрения документов при подаче в Беларуси и в России примерно одинаковые — около четырех недель. Все зависит от загруженности консульств.

Единственное, если человек оформляет документы через центр в Минске, сотрудники учреждения сами передают паспорт заявителя в Москву. Это тоже требует какого-то времени.

Поездка группой на автобусе обычно занимает один-два дня, говорит Анастасия. Это исключительно деловая поездка, говорит она, никакие экскурсии на маршруте не предусмотрены.

— Стоимость туров варьируется от 350 до 600 рублей, — объясняет собеседница. — Цена включает запись на подачу, подготовку пакета документов, проезд до визового центра в Москве и возвращение в Беларусь.

Второй раз ехать в Россию за паспортом не обязательно. Его могут вернуть курьером. Правда, за эту услугу придется дополнительно заплатить.

— После подачи на визу человек остается без удостоверения личности. Кто-то пережидает время рассмотрения в Москве, кто-то возвращается домой. И хотя я не слышала о ситуациях, чтобы у людей из-за отсутствия документов были неприятности, делать так не стоит. Это неправильно, — подчеркивает Лысоковская. — Поэтому такой способ подачи я бы рекомендовала только тем, у кого есть два биометрических паспорта. В этом случае один можно отдать в посольство, а по второму возвращаться или ждать с ним в России.

По наблюдениям эксперта, испанские консульства обычно ставят многократные визы на один-три месяца. В редком случае на полгода.

— Процент отказов относительно невысокий, — утверждает Анастасия. — Хотя, если у заявителя плохая визовая история, например, есть отказы в консульстве Греции, или недостаточно доказательств его финансовой состоятельности, шансы ничего не получить увеличиваются.

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