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С полок белорусских магазинов исчезнут турецкие лимоны

  • 8.04.2025, 9:47
С полок белорусских магазинов исчезнут турецкие лимоны

В чем дело?

Неблагоприятные погодные условия в средиземноморских провинциях Турции привели к тому, что страна решила на время запретить вывоз лимонов за рубеж, пишет Myfin.by.

Как сообщается, Минторг и Минсельхоз Турции по согласованию приняли решение о временном приостановлении экспорта лимонов местного производства с 8 апреля.

Подобная мера обусловлена стремлением защитить и нарастить внутреннее производство, а также предотвратить спекулятивный рост цен на фоне заморозков, которые ударили по ряду южных регионов страны, особенно по Адане, Мерсину и Хатаю.

Отмечается, что госорганы будут тщательно отслеживать рыночную ситуацию и при необходимости принимать дополнительные меры.

Стоит отметить, что в 2024 году из Турции в разные страны, в том числе в Беларусь, было отправлено более 1,6 млн тонн цитрусовых на сумму свыше 1 млрд долларов.

Наиболее часто на экспорт шли турецкие мандарины, лимоны, апельсины и грейпфруты.

В пятерку крупнейших импортеров подобной продукции вошли Россия, Ирак, Украина, Румыния и Польша.

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