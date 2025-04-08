Украинский спецназ зачистил часть населенного пункта и захватили россиянина в плен 8.04.2025, 9:55

Видеофакт.

Бойцы украинских ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

Об этом сообщают ССО ВС Украины.

Бойцы 4-го полка Сил специальных операций провели успешную операцию по зачистке части населенного пункта.

В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.

Спецоперация проходила при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательного планирования.

Подобные действия не только ослабляют боевой потенциал противника, но и пополняют обменный фонд, необходимый для возвращения украинских пленных.

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