Украинский спецназ зачистил часть населенного пункта и захватили россиянина в плен
- 8.04.2025, 9:55
Видеофакт.
Бойцы украинских ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.
Об этом сообщают ССО ВС Украины.
Бойцы 4-го полка Сил специальных операций провели успешную операцию по зачистке части населенного пункта.
В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.
Спецоперация проходила при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательного планирования.
Подобные действия не только ослабляют боевой потенциал противника, но и пополняют обменный фонд, необходимый для возвращения украинских пленных.