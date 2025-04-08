Китай пообещал идти до конца в тарифной войне с Трампом 1 8.04.2025, 10:03

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Противостояние может превратится в битву воли и принципов, а не экономики.

Китай пообещал «бороться до конца», если президент США Дональд Трамп реализует угрозу повышения пошлин на 50%. Теперь уже размер тарифов не имеет значения.

Об этом сообщает Reuters.

Если ни одна из сторон не отступит, общий размер новых пошлин США на китайские товары в этом году может вырасти до 104%.

«Угроза американской стороны повысить пошлины против Китая является ошибкой на ошибке, в очередной раз демонстрирующей шантажистскую природу американской стороны. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», - говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Трамп заявил, что 9 апреля введет дополнительную 50%-ную пошлину на импорт США из Китая, если Пекин не отменит 34%-ные пошлины, введенные на американскую продукцию на прошлой неделе.

Эти китайские пошлины были введены в ответ на «ответные» пошлины в размере 34%, объявленные Трампом, которые были добавлены к 20%, введенным им ранее в этом году, и привели к тому, что средний тариф США на китайские товары вырос до 76%.

«Если тарифы будут продолжать расти и расти, это превратится в битву воли и принципов, а не экономики», - сказал Сюй Тяньчэнь, старший экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit.

По его словам, поскольку Китай уже сталкивается со ставкой тарифа, превышающей 60%, не имеет значения, вырастет ли она на 50% или 500%.

Тарифная война

Китай активизировал усилия по защите своей экономики от потрясений на мировом рынке после объявления Трампом «Дня освобождения»: несколько государственных холдинговых компаний обязались увеличить инвестиции в акции, ряд листинговых компаний объявили о выкупе акций, а центральный банк пообещал оказать поддержку ликвидности фонду Central Huijin после того, как тот вмешался, чтобы поддержать падающие акции.

Однако тарифі Трампа рискуют подорвать в значительной степени экспортно-ориентированное восстановление экономики Китая, которое началось после окончания пандемии COVID, если только экспортеры не смогут быстро переориентироваться на другие рынки.

«Как только тарифы превысят отметку в 35%, они фактически уничтожат всю прибыль экспортного сектора. После этого Китай вообще не должен экспортировать в США. Это может быть 1000%, но поскольку нет торговли, то нет и вреда», - сказал Дэн Ван, директор по Китаю в Eurasia Group.

По его словам, Европа сейчас является и будет самым прибыльным рынком для Китая.

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе встретится с премьер-министром Испании. На повестке дня, вероятно, будет поиск решения торговой напряженности между Пекином и Брюсселем по поводу экспорта китайских электромобилей, а также более масштабное введение пошлин Трампом.

Затем китайский лидер посетит Малайзию, Вьетнам и Камбоджу - три экономики, которые выиграли от перемещения китайских производителей, чтобы избежать санкций США во время первого срока Трампа, но которые теперь сами столкнулись с высокими налогами.

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