Белорусский хоккеист Андрей Лошко подписал контракт новичка с «Сиэтлом» 8.04.2025, 10:15

Уроженцу Жлобина 20 лет.

Белорусский хоккеист Андрей Лошко подписал трехлетний контракт новичка с «Сиэтлом». Уроженцу Жлобина 20 лет. В 2023-м он был выбран в четвертом раунде под общим 116-м номером на драфте НХЛ, сообщает «Еврорадио».

Контракт вступит в силу с сезона 2025/2026 годов. Среднегодовая зарплата форварда в НХЛ составит 870 тысяч долларов.

В этом сезоне Лошко выступал за «Ниагару» в OHL, в 67 матчах регулярного первенства набрал 70 (34+36) очков, а в пяти играх плей-офф — 6 (2+4) очков.

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