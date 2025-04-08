Мировой кризис начался Мумин Шакиров, «Радио Свобода»

8.04.2025, 10:16

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Кого и как это коснется в первую очередь?

Новый мировой кризис уже начался. Пришел Трамп и все обрушил. Что происходит на рынках нефти и газа?

В программе «Грани Времени» Мумин Шакиров подводит итоги 14-й недели с профессором Чикагского университета Константином Сониным, экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом и генеральным директором Трансперенси Интернешнл Россия, Аленой Вандышевой.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые в страну из-за рубежа. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он значительно выше: для Китая пошлины составят 34%, для стран ЕС - 20%. России пошлины не коснулись. Трамп называет свое решение «историческим указом», а пошлины - «взаимными». Трамп вводит пошлины в 25% на импорт в США любых автомобилей. Объявление новых пошлин сразу отразилось на мировых товарных и финансовых рынках.

2 апреля вечером на торгах курс доллара незначительно опустился по отношению к другим валютам, цены на нефть тоже пошли вниз. При этом стоимость золота рекордно растет. Сразу после заявлений Трампа о новых пошлинах евро вырос к доллару на 0,38%, фунт стерлинга - на 0,54%, японская иена - на 0,17%. Впоследствии курсы немного скорректировались. Американская марка нефти WTI потеряла 0,27%, европейская Brent - 0,59%. Игроки рынка выражают опасение, что тарифная политика Трампа замедлит рост мировой экономики, из-за чего спрос на нефть снизится. Эксперты напоминают, что российский бюджет на 2025 год сверстан с учетом стоимости нефти 70 долларов за баррель.

О том, как падение цен на нефть отразится на России, и смогут ли чиновники, отвечающие за ее экономический блок, принять спровоцированные Дональдом Трампом мировые вызовы, говорит экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант:

- Я считаю, что мы уже на пороге мирового кризиса, хотя вероятность того, что все еще обойдется, существует. Американские аналитики из JP Morgan и других крупных инвестиционных банков считают, что вероятность мировой рецессии - 60%. Также есть вероятность, что Дональд Трамп выйдет завтра на розовую лужайку около Белого дома и скажет, что он пошутил. Он такой же непредсказуемый человек, как Владимир Путин. По крайней мере, на все нынешние пертурбации на мировых рынках он реагирует с энтузиазмом и уговаривает главу американского центрального банка Джерома Пауэлла снизить ставки. Но Китай уже сделал ответный ход – он собирается ввести пошлину 34% на все американские товары. Так что можно предположить, что iPhone в России будет стоить дешевле, чем в США, потому что между Китаем и Россией нет таких торговых пошлин. Но в США iPhone подорожает на 34%, а может быть и больше, потому что сейчас аналитики еще до конца не определились.

Цены на нефть рухнули, потому что оказались под двойным ударом. Во-первых, Дональд Трамп анонсировал эти торговые тарифы. Рынок воспринял это крайне негативно. Вероятность рецессии мировой экономики была оценена в 60%. Это всегда означает падение спроса на сырье, прежде всего на энергоносители. Через несколько часов после этого объявления представители ОПЕК+ объявили о том, что с мая добыча нефти будет увеличена в три раза больше от того, что планировалось. Они обосновывают это стабильным спросом и хорошими перспективами мировой экономики. Это подлило масла в огонь, и фактически на рынке нефти началась паника и капитуляция. Они предполагают просто добывать и продавать больше нефти. А вот за какую цену им удастся это сделать, это другой вопрос.

Владимиру Путину все эти проблемы мирового кризиса - до сиреневой звезды. Если этот разрушительный кризис действительно начнется - с него спишется ответственность за внутрироссийские проблемы. Потому что «везде кризис, у всех все плохо». Поэтому, если говорить о политических последствиях, вся эта история Путину, скорее на руку. Украина отойдет на второй план. Он получит фактически карт-бланш, а мировое сообщество займется ликвидацией последствий кризиса. Что касается доходов россиян - по их кошельку это ударит как обычно. Проблема заключается в том, что если с середины примерно нулевых годов правительство строило систему компенсации, систему стабилизации на случай такого рода катаклизма, то после начала войны эта система фактически была демонтирована.

Фонд национального благосостояния приобрел декоративную функцию. Он никогда не использовался по прямому назначению. Проблему с нехваткой рублей Минфин решает просто. А вот когда потребуется валюта из-за того, что валютная выручка российских крупных экспортеров рухнет, вот тогда этих денег может очень сильно не хватить. Причем, если этот период растянется, и как предупреждал не так давно центральный банк, растянется не на недели, а на годы, как это было в середине 80-х, то Россию ждет судьба Советского Союза, - полагает экономический обозреватель РС Максим Блант.

О том, способны ли последние действия США по увеличению торговых пошлин прямо или косвенно повлиять на Россию, боится ли Россия санкций со стороны США на фоне затянувшихся переговоров о перемирии, и что будет с мировой экономикой в ближайшее время – говорит экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин:

- У России нет ничего, что можно было бы предложить США для сотрудничества, потому что и до войны с Украиной торговля между Россией и США была совершенно минимальной. Там есть некоторые вещи, которые важны для России, есть в гораздо меньшей степени вещи, которые важны для США. Речь идет про единицы или, может быть, десятки миллиардов долларов. Это совершенно ничтожная сумма для США. Я думаю, что «Северный поток-2» закрыт навсегда. Никакого серьезного наказания Путину за то, что он не хочет идти на мирные переговоры, не будет. Наложить такие вторичные санкции, чтобы они действительно обрушили российскую экономику практически невозможно. В этом смысле рычагов давления на Путина у Трампа практически нет.

Экономика России чувствует себя плохо: люди живут хуже, тратят на еду больше, используют товары худшего качества. Но никакой катастрофы пока не происходит. Если вспоминать предыдущий эпизод, когда неправильная экономическая политика привела к катастрофе - это экономический кризис, который привел к распаду Советского Союза 40 лет назад, надо понимать, что тогда эта неправильная политика продолжалась десятилетиями. То есть такое ухудшение уровня жизни, накопление диспропорций в экономике, инвестиции в непродуктивную военную сферу, регрессивное импортозамещение, как сейчас, может происходить еще много лет. Что касается моей оценки деятельности ЦБ России - его работа во время войны целиком направлена на то, чтобы служить Путину, и совершенно противоречит интересам россиян. Россиянам не нужна высокая инфляция, россиянам не нужны военные расходы, россиянам не нужна ситуация, когда стабильность банков поддерживается за счет того, что запрещается изымать вклады. Россиянам это все абсолютно не нужно.

По ситуации в США – в комитете экономических советников Трампа сидят люди с очень большим послужным списком, демонстрирующим, что это компетентные специалисты. Я абсолютно уверен, что если президент Трамп обращается к своим экономическим советникам с просьбой просчитать последствия тарифов, он получает высоко квалифицированную экспертизу. Проблема в том, как он ее использует. Я думаю, что принимая решение о введении тарифов 2 апреля, объявляя тарифную войну всему миру, президент Трамп совершенно проигнорировал мнение тех, кто готовил для него экономическую экспертизу.

Введение тарифов, конечно, приведет к тому, что какое-то количество рабочих мест, которые покинули США в последние годы, вернутся, потому что будет дешевле производить в США. Если производство майки во Вьетнаме стоит 2 доллара, а в Западной Вирджинии - 20 долларов, то можно ввести тариф в 1000%, чтобы стало выгодно их там производить. То есть это просто выльется в то, что американские граждане будут платить больше за те товары, которые они покупают, и от этого они станут только беднее, - полагает экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Мумин Шакиров, «Радио Свобода»

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