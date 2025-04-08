ВСУ наказали российского убийцу, который совершал зверства в Буче 1 8.04.2025, 10:30

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Военного преступника ликвидировали.

Вооруженные силы Украины уничтожили 24-летнего российского военнослужащего Руслана Омаралинова, который входил в состав 234-го псковского десантно-штурмового полка и участвовал в совершении военных преступлений в Буче.

Об этом сообщил полковник Анатолий Штефан в соцсетях, ссылаясь на данные российских пабликов.

«Ликвидирован очередной преступник, который совершал зверства в Буче в феврале-марте 2022 года», — отметил Штефан.

Согласно информации российских СМИ, Омаралинов последние годы проживал в Пскове, до полномасштабного вторжения работал автокрановщиком. Служил в Псковской дивизии рядовым, был наводчиком. В марте 2022 года пытал гражданских в Буче и Бородянке.

Существуют противоречивые сведения относительно места его ликвидации: одни источники утверждают, что это произошло в Белгородской области, другие — в Курской.

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