ВСУ наказали российского убийцу, который совершал зверства в Буче

ВСУ наказали российского убийцу, который совершал зверства в Буче1
- 8.04.2025, 10:30
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Военного преступника ликвидировали.
Вооруженные силы Украины уничтожили 24-летнего российского военнослужащего Руслана Омаралинова, который входил в состав 234-го псковского десантно-штурмового полка и участвовал в совершении военных преступлений в Буче.
Об этом сообщил полковник Анатолий Штефан в соцсетях, ссылаясь на данные российских пабликов.
«Ликвидирован очередной преступник, который совершал зверства в Буче в феврале-марте 2022 года», — отметил Штефан.
Согласно информации российских СМИ, Омаралинов последние годы проживал в Пскове, до полномасштабного вторжения работал автокрановщиком. Служил в Псковской дивизии рядовым, был наводчиком. В марте 2022 года пытал гражданских в Буче и Бородянке.
Существуют противоречивые сведения относительно места его ликвидации: одни источники утверждают, что это произошло в Белгородской области, другие — в Курской.