Россия отказывается от белорусских грузовиков

Россия отказывается от белорусских грузовиков2
- 8.04.2025, 10:28
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Продажи грузовиков «МАЗ» просели на на 42%.
Рынок новых грузовых автомобилей в России в марте 2025 года продолжил резкое снижение. Как сообщает «Белсат», об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат Инфо».
Продажи новых грузовиков в РФ сократились за год на 56%, составив лишь 5 158 единиц против 11 641 единицы в марте 2024 года. Относительно февраля 2025 года продажи упали на 9%.
За первый квартал 2025 года совокупный объем продаж грузовиков в РФ уменьшился на 27% год к году, достигнув 16 603 единиц против 29 776 единиц за аналогичный период 2024 года. При этом мартовские продажи оказались самыми низкими в квартале.
Доля импортных грузовиков сократилась с 69% до 49% в годовом сопоставлении. Продажи иномарок рухнули на 69% (с 8 059 до 2 534 единиц), тогда как реализация российских машин снизилась лишь на 27% (с 3 582 до 2 624 единиц). Наиболее пострадал бренд Sitrak, зафиксировавший обвал на 77% (515 единиц против 2 193 годом ранее).
Белорусский МАЗ в марте продал в России только 291 грузовик. Это на 42% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам квартала продажа беларусских грузовиков в РФ сократилась на 37% до 855 машин.
Напомним, что МАЗ – не единственное белорусское предприятие, что имеет серьезные проблемы. Так, брестский аккумуляторный завод «АйПауэр» уходит во временный простой до 12 мая и сокращает штат работников.