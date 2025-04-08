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Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

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  • 8.04.2025, 10:39
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Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

Путинист неудачно похвастался покупкой.

Российский пропутинский певец Филипп Киркоров не на шутку опозорился из-за дорогой покупки, которой он решил похвастаться перед публикой, сообщает «Главред».

Как пишут российские пропагандистские СМИ, певец пришел в гости к подруге Виктории Шеляговой и показал новые часы, заявив, что Rolex выпустил лимитированную коллекцию к 80-летию со «дня победы». Заявление уже само по себе звучало странно.

Киркоров с гордостью заявил, что поднял на уши всех, чтобы первым получить часы с изображением монумента «Родина-мать». Он похвастался, что ему раздобыли их за сутки.

Между тем, мировая корпорация ничего не слышала про «родину мать» и тем более, не выпускала никакой новой модели с изображением советского монумента.

Российская журналистка Ксения Собчак подтвердила эти сведения, добавив, что такие часы были сделаны в мастерской, куда может обратиться любой желающий.

«Швейцарская часовая компания никакого отношения к ней не имеет – это лимитированная серия одной кастом-мастерской из Лондона. А мастера там явно хорошо знают своего клиента, и я, кстати, сразу подумала, что Филипп будет в числе первых покупателей», – отметила Собчак.

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