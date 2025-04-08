Залужный подтвердил существование секретного штаба по войне в Висбадене 8.04.2025, 10:44

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Валерый Залужны

Фота: Reuters

Ранее эту информацию обнародовало издание New York Times.

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в 2022 году в немецком Висбадене создали секретный штаб, где украинское командование совместно с американскими партнерами планировало операции против российских войск. Ранее эту информацию обнародовало издание New York Times.

В Facebook Залужный написал, что штаб в Висбадене «действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации». Его создали на базе центра по координации поставок военной помощи Украине, который сначала базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте.

Украина вместе с партнерами почувствовала потребность в оперативном штабе для оценки потребностей в оружии и технике. Поэтому на базе логистического центра и создали штаб, который должен был анализировать спланированные операции украинской армии и формировать потребности для них.

Залужный пишет:

«Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения относительно целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине».

Экс-глава ВСУ поделился, что штаб в Висбадене планировал операции, проводил военные игры, формировал потребности для ВСУ и передавал их в США и столицы стран Европы. Залужный назвал его «замечательным механизмом взаимодействия с нашими партнерами».

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