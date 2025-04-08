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В ГАИ рассказали о старте «профилактического мероприятия»

  • 8.04.2025, 10:41
  • 1,684
В ГАИ рассказали о старте «профилактического мероприятия»

Под особый контроль попадет одна категория водителей.

С 8 апреля по 13 апреля ГАИ будет проводить «профилактическое мероприятие», под особый контроль попадут таксисты.

«Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков», — пояснили в пресс-службе МВД.

По данным министерства, в первом квартале этого года водители такси совершили 40 ДТП, в которых пострадали девять человек.

«При выявлении нарушений порядка допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров в отношении руководителей субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия», — добавили в министерстве.

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