Эстония разрешит военным уничтожать подозрительные суда
- 8.04.2025, 10:52
Однако есть нюанс.
Парламент Эстонии хочет разрешить Силам обороны и Военно-морским силам применять военную силу к торговым судам. Однако есть нюанс.
Об этом сообщает ERR.
Как пишет издание, разрешение по применению военной силы можно будет использовать к торговым судам, которые подозреваются в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты. Соответствующий законопроект эстонские власти будут рассматривать на заседании 9 апреля.
«В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, которое не подчиняется их приказам», - пишет издание.
Цель таких изменений - позволить военным предотвращать такие инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждения других объектов инфраструктуры. Ведь в последнее время количество таких случаев возросло.
В то же время, председатель комиссии по обороне Калев Стойческу заявил, что принятие закона и потопление судна - это чрезвычайная мера, которая будет применяться только «в очень экстремальных условиях, когда надо спасать многих людей, чтобы предотвратить катастрофу».
«Если Военно-морские силы и Силы обороны будут применять этот закон, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатическое обеспечение», - рассказал бывший командующий ВМС Юри Саска.