Трамп очень волнуется: какие инструменты позволят ему надавить на Россию 1 8.04.2025, 10:58

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Планы главы Белого дома значительно изменились.

Планы Дональда Трампа о прекращении огня в Украине значительно изменились за последние месяцы. Он заявлял о возможности закончить войну за сутки, позже за 100 дней, но достичь перемирия даже до 20 апреля, на Пасху, уже кажется невыполнимым.

Однако по мнению доктора философии, эксперта-международника Андрея Городницкого, которым он поделился с 24 Каналом, полный спектр результата миротворческих усилий администрации Трампа будут очевидными через определенный период времени. Также журналисты CNN отметили, что попытки Трампа организовать перемирие в воздухе и на море потерпели поражение, однако Белый дом не прекращает идти на уступки России, в частности, временно отменил санкции в отношении Кирилла Дмитриева.

Путин хочет получить как можно больше преференций

Эксперт-международник отметил, что «результаты» мирных переговоров украинцы видят ежедневно, когда прилетают ракеты и дроны и гибнут дети и взрослые.

«К сожалению, пока ничего не меняется по интенсивности боевых действий», – отметил он.

В то же время вскоре, по мнению эксперта-международника, мы можем узнать, удастся ли США надавить на Путина до определенных психологических дедлайнов, до которых ему будет разрешено делать все, что он захочет, но после он должен остановиться.

«Россияне пользуются этим и бомбят территорию Украины. Трампу, конечно, это не нравится, на его плечах лежит ответственность за прекращения огня, а это не происходит. Однако он не может ничего с этим сделать и надавить на Путина», – объяснил он.

Трамп очень волнуется из-за этого, потому что понимает, что быстро прекратить огонь будет очень сложно и ему, скорее всего, придется играть в долгую.

В то же время Путин в этот период хочет получить как можно больше преференций в будущем, например, отмены санкций. Однако, по словам доктора философии, обстоятельства настолько сложные, что даже прекращение огня не гарантирует России комфортной жизни.

Ситуация на рынках из-за введения Трампом новой таможенной политики влияет и на международную политику. А для Украины даже приносит пользу.

«Большое падение цен на нефть, когда они приближаются к ее себестоимости, означает, что россияне будут вынуждены продавать ее себе в минус», – подчеркнул Андрей Городницкий.

Сейчас, добавил он, для Украины выгодно то, что происходит, ведь Россия будет терять сотни миллиардов долларов. И это очень весомое давление на нее.

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