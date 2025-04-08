Трамп очень волнуется: какие инструменты позволят ему надавить на Россию

Трамп очень волнуется: какие инструменты позволят ему надавить на Россию1
- 8.04.2025, 10:58
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Планы главы Белого дома значительно изменились.
Планы Дональда Трампа о прекращении огня в Украине значительно изменились за последние месяцы. Он заявлял о возможности закончить войну за сутки, позже за 100 дней, но достичь перемирия даже до 20 апреля, на Пасху, уже кажется невыполнимым.
Однако по мнению доктора философии, эксперта-международника Андрея Городницкого, которым он поделился с 24 Каналом, полный спектр результата миротворческих усилий администрации Трампа будут очевидными через определенный период времени. Также журналисты CNN отметили, что попытки Трампа организовать перемирие в воздухе и на море потерпели поражение, однако Белый дом не прекращает идти на уступки России, в частности, временно отменил санкции в отношении Кирилла Дмитриева.
Путин хочет получить как можно больше преференций
Эксперт-международник отметил, что «результаты» мирных переговоров украинцы видят ежедневно, когда прилетают ракеты и дроны и гибнут дети и взрослые.
«К сожалению, пока ничего не меняется по интенсивности боевых действий», – отметил он.
В то же время вскоре, по мнению эксперта-международника, мы можем узнать, удастся ли США надавить на Путина до определенных психологических дедлайнов, до которых ему будет разрешено делать все, что он захочет, но после он должен остановиться.
«Россияне пользуются этим и бомбят территорию Украины. Трампу, конечно, это не нравится, на его плечах лежит ответственность за прекращения огня, а это не происходит. Однако он не может ничего с этим сделать и надавить на Путина», – объяснил он.
Трамп очень волнуется из-за этого, потому что понимает, что быстро прекратить огонь будет очень сложно и ему, скорее всего, придется играть в долгую.
В то же время Путин в этот период хочет получить как можно больше преференций в будущем, например, отмены санкций. Однако, по словам доктора философии, обстоятельства настолько сложные, что даже прекращение огня не гарантирует России комфортной жизни.
Ситуация на рынках из-за введения Трампом новой таможенной политики влияет и на международную политику. А для Украины даже приносит пользу.
«Большое падение цен на нефть, когда они приближаются к ее себестоимости, означает, что россияне будут вынуждены продавать ее себе в минус», – подчеркнул Андрей Городницкий.
Сейчас, добавил он, для Украины выгодно то, что происходит, ведь Россия будет терять сотни миллиардов долларов. И это очень весомое давление на нее.